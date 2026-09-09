Florida demanda a Netflix por "rastrear" a niños y usar sus datos con fines publicitarios

"Netflix les dijo a las familias de Florida que podían pagar una cuota mensual para escapar de la vigilancia de las grandes tecnológicas. Eso era falso", afirmó Uthmeier en un comunicado.

La demanda, presentada en un tribunal del condado de St. Johns, sostiene que la compañía registra miles de millones de datos de comportamiento (qué dispositivos se usan, desde dónde y qué contenidos se ven, se pausan, se rebobinan, se buscan o se abandonan) y los emplea para entrenar sus algoritmos y sostener su negocio publicitario.

El estado alega que Netflix vende los perfiles infantiles como un espacio propio del niño, apto para menores de 12 años, y asegura a los padres que ahí no hace publicidad basada en el comportamiento.

Alega que eso es una verdad a medias, porque la empresa analiza lo que ven los niños con los mismos sistemas que aplica a los adultos.

La demanda contrasta estas prácticas con las declaraciones que la compañía hizo durante años. En 2015, su entonces director ejecutivo, Reed Hastings, afirmó que no habría "publicidad en Netflix, punto". En 2020 la compañía aseguró: "Nosotros no recogemos nada", pero en 2022 lanzó finalmente su plan con anuncios.

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Los cargos contra Netflix incluyen vulnerar la ley de Florida contra las prácticas comerciales engañosas y la Carta de Derechos Digitales del estado, entre ellos la venta de datos personales sensibles de menores identificados como tales sin consentimiento previo.

Uthmeier pide al tribunal que obligue a Netflix a borrar los datos obtenidos de los floridanos y a retirar los diseños que mantienen a los niños ante la pantalla, como la reproducción automática, activada por defecto también en los perfiles infantiles. Reclama multas de hasta 50.000 dólares por infracción, triplicadas cuando afecten a menores, y pide juicio con jurado.

Netflix no se ha pronunciado hasta el momento sobre la demanda.

Se trata de la segunda demanda de Uthmeier contra una gran plataforma en pocos meses, después de la presentada contra Roblox por engañar a los padres sobre la seguridad de su videojuego.