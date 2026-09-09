Fráncfort cae un 1,66 % después de que el precio del Brent llegara a los 100 dólares

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó un 1,66 %, hasta 25.576,45 puntos, nivel mínimo desde finales de julio.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, superó los 100 dólares después de que el tráfico de buques se haya vuelto a ver afectado en el estrecho de Ormuz por los últimos ataques a petroleros por parte de Irán y Estados Unidos.

El precio del gas natural subió en Amsterdam por cuarto día consecutivo hasta 79,11 megavatiohora (MWH), un máximo desde finales de 2022.

Los mercados ya han descontado que el BCE subirá el jueves los tipos de interés a los depósitos bancarios en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 % y prevén que la entidad dejará la puerta abierta para volver a incrementarlos este año si es necesario.

Tan sólo tres títulos cerraron la negociación con ganancias en la Bolsa de Fráncfort.

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La empresa de renovables RWE ganó un 1,7 %, hasta 60,26 euros, el fabricante de software para empresas SAP subió un 0,6 %, hasta 182,86 euros, y la empresa de pruebas de laboratorio Qiagen lo hizo un 0,4 %, hasta 36,62 euros.

La empresa de armamento Rheinmetall cedió un 3,7 %, hasta 1.012,40 euros, y el motores para aviones MTU Aero Engines bajó un 3,2 %, hasta 343,70 euros.

El grupo industrial y tecnológico Siemens bajó un 3 %, hasta 264,40 euros, y el productor de semiconductores alemán Infineon perdió un 2,6 %, hasta 56,95 euros.