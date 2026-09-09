FundéuRAE: “la lesión reviste gravedad”, no “la lesión reviste de gravedad”

Sin embargo, en los medios se encuentra a menudo la construcción con “de”, como puede verse en los siguientes ejemplos: “La herida no reviste de gravedad y ella se encuentra estable” o “Por suerte para el ciclista, el problema no revistió de mayor gravedad”.

Con el sentido de ‘presentar algo (determinado aspecto o cualidad)’, el verbo “revestir” no se construye con la preposición “de” para introducir ese aspecto o cualidad, como puede comprobarse en el “Diccionario del estudiante”.

La confusión puede estar propiciada por el hecho de que este verbo sí lleva un complemento con “de” cuando significa ‘recubrir(se)’ (“Desde que el mencionado patio se revistió de piedra”) o ‘dar, o tomar, un determinado carácter o apariencia’ (“El cantante reviste de nostalgia el FestMuve de Úbeda”), como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”.

Por tanto, en las frases del principio, lo indicado habría sido escribir “La herida no reviste gravedad y ella se encuentra estable” y “Por suerte para el ciclista, el problema no revistió mayor gravedad”.

Cabe aclarar que esta acepción en concreto se aplica a cosas, no a personas, por lo que en una frase como “Tuvieron que asistir a un hombre en su vivienda, aunque aclaran que no revistió gravedad”, habría sido mejor escribir “... aclaran que no presentaba gravedad”, por ejemplo.

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