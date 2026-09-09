Gobierno de Fujimori defenderá el medioambiente y promoverá la inversión sostenible

La jefa de Estado recordó que, al asumir el cargo el pasado 28 de julio, estableció un cronograma de 1.826 días para reestructurar el Estado con el fin de recuperar la seguridad ciudadana, restablecer la economía y "convertirse en un facilitador del desarrollo".

Fujimori defendió la necesidad de que el Estado deje de ser "una barrera burocrática para el inversionista y nuestros ciudadanos".

"El Estado no debe generar demoras injustificadas, tenemos que ofrecer mayor predictibilidad y decisiones dentro de los plazos razonables", afirmó la gobernante.

En ese sentido, Fujimori aseguró que va a enfrentar a "las economías ilegales que destruyen nuestros bosques, contaminan nuestros ríos y amenazan nuestras áreas naturales protegidas", pero con un "cambio de cultura" que considere la promoción de las inversiones.

La mandataria informó que se ha creado una mesa de trabajo entre los ministerios de Energía y Minas, y el del Ambiente, y que será el titular de este último ministerio quien se va a encargar de "destrabar (impulsar) los grandes proyectos" mineros en el país andino, que ya explota cobre, oro, plata, entre otros metales.

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Fujimori dijo que su país debe sentirse orgulloso de ser un país minero con proyectos en cartera por 64.000 millones de dólares y que esa confianza hacia las inversiones se construye "trabajando juntos, sobretodo con nuestras comunidades" para que la minería proteja los recursos y contribuya al desarrollo de las regiones aledañas a los yacimientos.

La feria Expomina Perú 2026 se desarrollará durante tres días en Lima con la participación de 1.250 expositores vinculados a minería y proveedores de servicios, que proyecta intenciones de compra superiores a los 300 millones de dólares.