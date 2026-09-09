Inditex gana la cifra récord de 2.980 millones en el primer semestre, un 6,8 % más

Según comunicó este miércoles al regulador del mercado bursátil (CNMV), las ventas en el periodo crecieron un 7,6 % en tasa interanual, hasta otra cifra récord para el grupo de 19.755 millones; en tanto que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 9,2 %.

El beneficio bruto (ebitda) se incrementó un 7,8 % en el semestre, hasta 5.513 millones, según detalla Inditex, que adelanta que las ventas en tienda y en línea, a tipo de cambio constante, entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, crecieron un 9 % con respecto al mismo periodo de 2025.

El grupo, dueño de marcas como Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti y segunda mayor empresa cotizada española, registró una aceleración en su ritmo de crecimiento, ya que sólo en su primer trimestre fiscal el avance interanual de las ventas fue del 5,8 % y el del resultado neto del 5,4 %.

El gigante textil español prevé una inversión ordinaria de alrededor de 2.300 millones para todo el año, con cerca de 200 millones extraordinarios destinados a la modernización y mejora de sus instalaciones corporativas en toda la compañía.

Por marcas, todas registraron incrementos interanuales en las ventas en el primer semestre, con Zara (Zara, Zara Home y Lefties) a la cabeza de todas ellas, con 13.783 millones, un 4,8 % más que en el mismo periodo del año pasado.

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En el capítulo de inauguraciones, destacan la nueva ubicación de Zara en Los Cabos (México), así como la primera apertura en agosto de Bershka en Estados Unidos, en Miami, que es una de las dos previstas para este formato en el mismo área y en un futuro próximo.

También en agosto, Bershka inauguró su segunda tienda en Brasil, en Río Barra, tras la apertura de la de Morumbi (Sao Paulo) en marzo.

Por zonas geográficas, las ventas en tienda y en línea en la primera mitad del ejercicio se mantuvieron estables, con el 51,5 % de todas ellas en Europa (sin España), el 17,9 % en América y solo en España, un 15,6 %.

La posición financiera neta creció un 4 %, hasta alcanzar 10.398 millones al final del periodo analizado.