Indonesia busca a ocho desaparecidos que viajaban en lancha al volcán Anak Krakatoa

Cuatro embarcaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS), apoyadas por barcos de la Policía, la Marina y voluntarios, rastrean hoy unas 200 millas náuticas en torno al volcán, apuntan en un comunicado los rescatistas.

La lancha partió en la tarde del lunes desde la población costera de Carita, a unos 150 kilómetros al oeste de Yakarta, para un trayecto de unas dos horas en las aguas que rodean al volcán, asentado sobre una pequeña isla en Sonda, entre las islas de Java y Sumatra.

Las autoridades perdieron contacto con la lancha unos 40 minutos después de que zarpara y en un punto entre el puerto y el Anak Krakatoa, conforme a la cronología publicada por BASARNAS.

Según el registro de partida, en el barco viajaban el capitán, un tripulante, un guía y cinco periodistas, incluido un fotógrafo de la agencia de noticias pública Antara.

Los periodistas se habían desplazado a la zona para informar sobre la creciente actividad del volcán, cuyas erupciones registradas desde el fin de semana paralizaron varios aeropuertos del país, entre ellos el Soekarno-Hatta, que sirve a la capital indonesia, afectando a más de 341.000 pasajeros.

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El director de Antara, Benny Siga Butarbutar, pidió el martes a las autoridades intensificar la búsqueda y manifestó su esperanza de que los periodistas sean encontrados pronto.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

Formado por unas 17.000 islas, el archipiélago indonesio se asienta sobre el 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida cada año por unos 7.000 temblores, la mayoría de magnitud moderada.