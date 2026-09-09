Irán dice haber atacado dos buques y base de EEUU en Jordania y 18 petroleros y barcos

Según informó en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite, "en respuesta a la agresión y las acciones hostiles del ejército terrorista estadounidense contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico, atacó en esta zona dos embarcaciones estadounidenses y ocho petroleros, causándoles importantes daños".

La fuerza militar iraní afirmó además haber atacado otros diez "buques infractores" que, según su versión, pretendían atravesar una "zona prohibida e insegura" del estrecho de Ormuz "instigados y apoyados" por Estados Unidos.

La Guardia no ofreció más detalles sobre los buques atacados, pero reiteró que "el estrecho de Ormuz permanece bajo la vigilancia y gestión" de su Fuerza Naval.

En otro comunicado, el cuerpo militar había informado también del lanzamiento de misiles contra la base Al Azraq, aunque el Ejército jordano aseguró haber destruido dieciocho misiles iraníes que se dirigían contra su país, mientras que dos más cayeron en "zonas despobladas".

Estos ataques de la República Islámica se produjeron después de que el Comando Central del ejército de EE. UU. asegurara haber destruido cinco embarcaciones vinculadas, según ellos, a la Guardia, como respuesta a los ataques previos de Teherán contra un buque de guerra estadounidense.

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La tensión ha escalado en torno al estrecho de Ormuz en los últimos días con bombardeos estadounidenses contra territorio y buques iraníes y ataques de Teherán en respuesta contra objetivos y barcos de EE. UU. en Oriente Medio.

Irán bloqueó el estrecho tras el comienzo de la guerra el 28 de febrero y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto.

Estados Unidos, a su vez, ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas había logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho mediante una ruta meridional cercana a Omán, tráfico que ha disminuido en los últimos días tras el cruce de ataques, según datos de la consultora marítima Kepler.