Jueza de EEUU rechaza la libertad bajo fianza para los hermanos Tate en caso de trata

"El tribunal determina que los demandados no han cumplido con la carga de probar que no representan un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad, ni han demostrado la existencia de circunstancias especiales que justifiquen su liberación", escribió la jueza Lauren Louis en su dictamen.

Los abogados de la pareja de 'influencers' solicitaron a inicios de agosto la libertad bajo fianza para los hermanos, de doble nacionalidad británica y estadounidense, alegando que no existía riesgo de fuga.

Sin embargo, la magistrada destacó en el documento la "enorme capacidad financiera no declarada" de ambos y sus "fuertes vínculos internacionales en el extranjero", como factores que incrementan la probabilidad de que huyan del país.

También rechazó los argumentos de la defensa de que los Tate viven en condiciones pésimas en el Centro Federal de Detenciones de Miami en el que se hallan desde su arresto en esa misma ciudad el pasado 18 de julio.

"Las denuncias sobre pérdida extrema de peso y aislamiento severo en el FDC-Miami fueron refutadas por las pruebas aportadas por el Gobierno", sostuvo la jueza.

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Ambos permanecerán detenidos en ese centro a la espera de la petición de extradición del Reino Unido, que les acusa de casi sesenta cargos por violación, pornografía infantil y extrema, trata de personas y explotación sexual.

La Justicia del país europeo tiene de plazo hasta el 16 de septiembre para remitir a la corte de Florida toda la información del caso.

Además, la semana pasada fueron acusados por la Justicia de Rumanía por trata de menores, abusar sexualmente de una menor, blanqueo de capitales y de influenciar a testigos.

Andrew y Tristan Tate son conocidos dentro de la 'manósfera' o 'machósfera', una comunidad en línea que promueve la "hipermasculinidad".

Otra de sus características en redes sociales era la ostentación de la riqueza, sin embargo la defensa argumentó que todo ello eran "hipérboles y exageraciones humorísticas" de sus personajes para ganar dinero.

El más popular de los hermanos es Andrew Tate, quien suma casi once millones de seguidores en X, pero ha sido vetado de plataformas como YouTube, Facebook o TikTok por discurso de odio.