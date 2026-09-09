Junta de OIEA aprueba resolución crítica con Irán y la remite al Consejo de Seguridad ONU

El texto, presentado en Viena por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, insta a Irán a subsanar "urgentemente" su incumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA.

Desde los ataques de Israel y EE.UU. contra instalaciones nucleares iraníes, Irán ha restringido el acceso de los inspectores del OIEA, que siguen sin poder determinar el paradero de unos 400 kilos de uranio altamente enriquecido, un material cercano al uso militar.

Según la resolución, aprobada por 23 de los 34 países con derecho a voto en la Junta, el director general del OIEA, Rafael Grossi, necesita acceso a las instalaciones para poder "proporcionar las garantías necesarias respecto de la corrección y exhaustividad de las declaraciones de Irán".

Tres países votaron en contra de la resolución, entre ellos China y Rusia, mientras que otros ocho se abstuvieron.

La decisión supone la primera vez desde 2006 que una resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA sobre Irán es remitida al Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia, ambos aliados de Irán, tienen derecho de veto.

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La resolución supone una nueva escalada diplomática en el intento de las potencias occidentales de presionar a Irán para que permita un mayor acceso de los inspectores del OIEA y facilite información sobre el paradero de su uranio altamente enriquecido.

Este material, enriquecido al 60 %, está cerca del necesario para el uso militar.

El OIEA ha expresado su preocupación por no poder determinar dónde se encuentra actualmente ese material tras los ataques contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025 y desde finales de febrero pasado.

Tras los primeros ataques, Irán restringió en verano de 2025 el acceso a los inspectores, alegando motivos de seguridad.

El propio Grossi ha insistido en que el acceso de los inspectores es indispensable incluso después de los ataques.

Solo así, el OIEA puede verificar el cumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones de salvaguardias (controles) y determinar si todo el material nuclear está siendo utilizado con fines pacíficos.