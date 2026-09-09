Justicia europea avala no registrar marca de empresa colombiana similar a otra francesa

Los jueces europeos coincidieron con esa oficina en que el parecido de las marcas podía dar lugar a confusión entre el público.

El caso se remite a diciembre de 2018, cuando la empresa colombiana de lujo Cosmetika presentó una solicitud de marca europea "Loto dl Svr" para productos de perfumería y cuidado personal.

En abril de 2019, los laboratorios franceses Laboratoires Svr se opusieron al registro respecto de los mencionados productos, al ser titulares de la marca europea "SVR" desde 2012 para cosméticos, champúes, lociones para el cabello, antitranspirantes para uso personal y jabones de aseo.

En noviembre de 2022, la EUIPO estimó parcialmente la oposición y desestimó la solicitud para la mayoría de los productos. Solo se dejó la posibilidad de registrarla para perfumes para el hogar, ambientadores, difusores de varillas para ambientadores, productos para perfumar la ropa y aguas perfumadas para la ropa.

En enero de 2023, Cosmetika recurrió la decisión ante la EUIPO y un año más tarde, en 2024, la EUIPO desestimó el recurso. A continuación, la empresa colombiana se dirigió al Tribunal General de la UE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General desestimó el recurso de Cosmetika al considerar, como la oficina europea, que los productos designados eran idénticos o similares, que los signos en conflicto presentaban un grado medio de similitud desde los puntos de vista gráfico y fonético y que la comparación conceptual era imposible debido a la ausencia de un concepto preciso transmitido por dichos signos al público pertinente de habla italiana.

El Tribunal General confirmó además que la EUIPO concluyó acertadamente que había riesgo de confusión en cuanto al origen comercial de los productos dado que los consumidores podían percibir la marca solicitada como una submarca de la gama de productos de la marca SVR de los laboratorios franceses.