Kremlin promete responder a expulsión diplomáticos de Hungría pero no se cierra a diálogo

"En cuanto a esta decisión en concreto (la expulsión de diplomáticos), recibirá la respuesta adecuada. Estas acciones no quedarán impunes", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que la decisión del Gobierno de Péter Magyar tendrá consecuencias negativas "para la totalidad de las relaciones bilaterales".

Al mismo tiempo, aseguró que Moscú sigue abierto al desarrollo de las relaciones con Budapest. "No queremos perjudicar el valioso bagaje y el legado de las relaciones bilaterales", aseguró.

El Gobierno de Hungría anunció la víspera la expulsión de diez empleados de la Embajada de Rusia en Budapest por haber llevado a cabo actividades consideradas "inaceptables".

"El día de hoy el Ministerio de Exteriores informó al embajador de Rusia en Budapest que, según evaluación de las autoridades húngaras, 10 miembros del personal de la representación rusa llevaron a cabo en Hungría actividades inaceptables para un diplomático según la Convención de Viena", afirmó la ministra la ministra de Exteriores del país centroeuropeo, Anita Orbán.

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La jefa de la diplomacia húngara agregó que la decisión "protege la seguridad y la soberanía" de su país sin implicar una "ruptura" de las relaciones diplomáticas existentes con Moscú.

Budapest aspira a mantener el diálogo con el Kremlin, dentro de "un marco de respeto mutuo y cumplimiento de las normas". Según estima la prensa local en la Embajada rusa trabajaban 47 personas.

El Gobierno de Péter Magyar, que asumió funciones en mayo pasado, se ha desmarcado varias veces con contundencia de las posturas prorrusas del Ejecutivo antecesor, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán.