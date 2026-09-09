La Bolsa de Londres baja un 1,31 %, quinta jornada consecutiva de pérdidas

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', perdió 141,60 puntos, hasta quedar en 10.670,06, mientras que el FTSE 250 - que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas -, perdió un 0,99 % o 75,03 puntos, hasta los 24.108,66.
Entre las compañías que hoy cierran en rojo destacan la automotriz Autotrader (-4,68 %), la compañía de lujo Burberry (-3,99 %) y la aeroespacial Melrose (-3,45 %).
Por el contrario, dominó el ímpetu comprador en los valores de la petrolera British Petroleum (1,27 %), la financiera IG Group (1,04 %) y Computacenter (0,48 %).