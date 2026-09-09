La Bolsa de Milán cae un 0,58 % y pierde los 52.000 puntos por la subida del petróleo

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share retrocedió un 0,63 % hasta situarse en los 54.455,77 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 426 millones de acciones por un valor de unos 3.555 millones de euros (unos 4.134 millones de dólares).

El parqué milanés volvió a situarse por debajo de los 52.000 puntos en una sesión marcada por el repunte de los precios del crudo y el gas.

La atención de los inversores se mantiene fijada en la reunión de este jueves del Banco Central Europeo (BCE), que previsiblemente subirá los tipos de interés de los depósitos bancarios en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, para contener la inflación.

En el panel principal, las mayores caídas las encabezó la multinacional de defensa Leonardo (-4,00 %), seguida de la naval Fincantieri (-3,61 %), Poste Italiane (-2,77 %), la aeroespacial Avio (-2,44 %) y el grupo automovilístico Stellantis (-2,23 %).

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Por el contrario, solo seis valores terminaron en positivo, liderados por la petrolera Eni, con una subida del 1,91 %, seguida de los laboratorios Diasorin (0,52 %), la petrolera Saipem (0,34 %), el grupo Iveco (0,11 %), los laboratorios Recordati (0,10 %) y la aseguradora Generali(0,07 %).