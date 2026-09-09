La compensación para 300.000 afectados por vuelos cancelados en R.Unido es "poco probable"

Un portavoz del organismo británico indicó en un comunicado que, al considerarse que la disrupción del servicio de la controladora aérea británica NATS es resultado de "circunstancias extraordinarias", es "poco probable" que los pasajeros afectados tengan "derecho a una compensación por retrasos o cancelaciones causados directamente por el accidente".

Según la asociación sectorial Airlines UK, más de 330.000 pasajeros se han visto aceptados por la interrupción de vuelos -ya sea cancelados o retrasados- causada por un problema en el sistema de procesamiento del control del tráfico aéreo de NATS.

Entre el martes y el miércoles, se han cancelado más de 2.000 vuelos en todo el Reino Unido, siendo el más afectado el aeropuerto londinense de Heathrow, el de mayor tráfico del país y uno de los más transitados de Europa.

Una de las aerolíneas más afectadas ha sido la británica British Airways, que se vio obligada a cancelar 550 vuelos -349 el martes y otros 200 este miércoles-, afectando a 85.000 clientes, según desglosó un portavoz de la compañía.

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento, la ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, aseguró esta tarde que no creía que los problemas técnicos que han causado este incidente fueran "inevitables" y admitió que ha solicitado una investigación independiente sobre lo ocurrido, cuyos resultados se conocerán en seis meses.

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"Si bien tengo entendido por NATS que podemos descartar un ciberataque en esta ocasión, no creo que este problema fuera inevitable", dijo la ministra.

Alexander se reunió esta mañana con el director ejecutivo de NATS, Martin Rolfe, mientras algunas compañías como Ryanair han pedido públicamente al empresario que dimita por su mala gestión, al tratarse del tercer incidente de gravedad relacionado con los sistemas de la controladora aérea que causa interrupciones en el tráfico aéreo de Reino Unido en poco más de tres años.