La deuda estatal salvadoreña de pensiones llegará a 12.000 millones en 2026, prevé experto

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, la deuda acumulada de pensiones a julio de 2026 llegó a 11.714,38 millones de dólares. Esto representa un incremento de 334,17 millones de dólares o 2,93 % respecto al registro de 11.380,21 millones de enero pasado.

Según Pineda, los ahorros de los trabajadores administrados por los fondos privados de pensiones habrían perdido 2.500 millones de rendimiento por un periodo de gracia de 4 años de no pagar capital ni intereses que vence este año.

“No quedan claras las cosas si realmente se va a pagar lo que se ha perdido por los 4 años en que no ha llegado dinero en concepto de pago de intereses ni capital a las cuentas individuales”, subrayó.

Añadió que “son un poco más de 2.500 millones de pérdida en dinero que se ha tenido en ese período de gracia que negociaron las AFP (administradoras de fondos de pensiones) con el Gobierno, sin consultar a los trabajadores”.

En El Salvador, el Gobierno toma mensualmente recursos de los fondos de pensiones, que se estarían usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema público abandonado a finales de la década de 1990, mediante unos títulos valores que emite el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y que las AFP están obligadas a comprar.

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Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo que se prevé “la aprobación de una reforma paramétrica de pensiones en línea con las recomendaciones del FMI el próximo año”, sin adelantar si esto implicaría un mayor porcentaje de aportación de los trabajadores o un incremento en la edad de jubilación.