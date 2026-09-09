La investigación del tiroteo en una escuela de Medellín se enfoca en dos adultos detenidos

El secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Manuel Villa Mejía, compareció ante los medios luego de que un menor de edad entrara con un arma al centro educativo Gabriel García Márquez, disparara varias veces y luego propina una lesión con el arma en la cabeza.

Los dos arrestados, de 37 y 46 años, ingresaron al centro educativo Gabriel García Márquez tras el incidente y sustrajeron el arma del lugar de los hechos, pero fueron identificados por las cámaras de seguridad y capturados poco después.

"Deberán entonces ser judicializadas para que respondan ante la Justicia por la utilización de menores en la comisión de delitos y por el porte ilegal de armas de fuego", explicó Villa.

La policía trabaja ahora en identificar "quiénes son estos dos sujetos" y a "qué estructura pertenecen", porque -a juicio del secretario de Seguridad y Convivencia- "muy seguramente pertenecen a una estructura criminal que tiene injerencia en la zona".

El objetivo de la investigación, agregó Villa, es que "no solamente paguen" por los crímenes, sino de lograr hacer responsable de lo sucedido "a la estructura que esté detrás de estos sujetos".

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El secretario de Seguridad y Convivencia indicó asimismo que las autoridades tenían conocimiento en los últimos meses de "conductas agresivas y violentas" del menor protagonista del suceso, al que se había prestado "asesoría psicosocial por crisis emocionales".

En las últimas semanas, agregó, el menor había provocado "problemas de convivencia y de violencia al interior de la escuela" donde estudiaba.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostró en redes sociales su consternación.

"Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó", escribió.

Según la reconstrucción policial de los hechos, el suceso tuvo lugar este miércoles, pasadas las 8:00 hora local (13.00 GMT), cuando el menor saltó un muro perimetral del colegio y con un arma descrita por las autoridades como "de menor letalidad" (caracterizada en otro momento como 'arma de compresión') realizó varios disparos en el patio de la institución.

Los maestros y estudiantes huyeron para resguardarse en las aulas y el agresor trató de entrar por la fuerza en las oficinas de la rectoría, algo que no consiguió. Entonces, mientras algunas personas lo perseguían, se llevó el arma al cráneo y se disparó.

El menor fue atendido en un primer momento en el lugar de los hechos y poco después fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón, donde permanece ingresado.

El suceso en Medellín se produce el mismo día en que entra en vigor la decisión del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de levantar la suspensión general de los permisos para portar armas.