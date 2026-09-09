La Ley de Vivienda Asequible, la nueva herramienta de la UE contra la crisis habitacional

El texto deberá negociarse ahora con el Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE antes de entrar en vigor.

La norma sólo cubre dos restricciones: al alquiler turístico y a la compra o uso de vivienda no destinada a residencia habitual. Quedan fuera alquileres de larga duración, fiscalidad, construcción, planificación urbanística y registro de plataformas.

Las autoridades únicamente podrán actuar en "zonas bajo tensión de vivienda": donde una casa cueste al menos ocho años de renta disponible per cápita, esa proporción haya subido en la última década y no se prevea alivio en tres años.

Deberán probar con datos que la actividad perjudicó la vivienda durante al menos tres años, limitar la restricción a esa zona, descartar alternativas menos gravosas y diferenciar el alquiler ocasional del profesionalizado.

Las medidas durarán máximo cinco años, con revisión periódica.

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El paquete suma una recomendación no vinculante para "planes de aceleración de la vivienda": más permisos, mejor uso del suelo y renovación de edificios.

Las medidas ya adoptadas en los Estados miembros no quedan sujetas al reglamento, salvo revisión voluntaria. Bruselas, sin competencia directa en vivienda, regula las condiciones bajo las que las medidas nacionales son compatibles con el mercado interior.

La ley se enmarca en el Plan Europeo de Vivienda Asequible, presentado en diciembre de 2025, y complementa el Reglamento de Alquileres de Corta Duración, vigente desde mayo.

La bancada popular en el Parlamento Europeo tuvo palabras muy duras contra la propuesta. Borja Giménez Larraz (PP), ponente de un informe sobre la crisis de vivienda, se dijo "profundamente decepcionado" por la propuesta, a la que acusó de estar motivada por "prejuicios ideológicos y populismo en estado puro".

"Dejen de regular y de repartir la escasez y céntrense en generar crecimiento. Pongan los recursos de la Comisión al servicio de una política de abundancia de vivienda", reclamó el diputado durante una sesión de la comisión de Vivienda de la Eurocámara.

Plataformas como Airbnb, los socialistas europeos y los sindicatos se mostraron más favorables, aunque con reticencias.

En un comunicado, Airbnb celebró la mayor seguridad jurídica, pero cuestionó la necesidad misma de restringir el alquiler turístico que, según sus datos, representa en torno al 1 % de la vivienda de la UE, frente a una de cada cinco viviendas vacías.

Un portavoz de la compañía dijo a EFE que "la crisis de vivienda en Europa necesita soluciones estructurales" y pidió centrar la aplicación de la norma en "aumentar la oferta de vivienda".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), valoró que Bruselas "considere que la vivienda es, ante todo, para vivir, no para obtener beneficio" y agradeció "el papel protagonista que han tenido las ciudades" en la elaboración del texto, aunque avanzó que trabajará para "mejorar algunos aspectos, en particular lo relativo a la vivienda habitual".

El grupo socialista en la Eurocámara (S&D) celebró la propuesta por "dar margen de maniobra a los alcaldes y las autoridades locales para implementar soluciones prácticas adaptadas a las necesidades locales", si bien pidió que la medida vaya acompañada de "más financiación europea para vivienda asequible y renovación".

La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) validó la utilidad de las restricciones y reclamó al Parlamento Europeo que presione para añadir medidas "igual de serias" en construcción de vivienda, freno a la especulación y salarios que tengan en cuenta el coste de vida.

Los precios de la vivienda han subido casi un 65% en la UE desde 2015, y los alquileres cerca de un 22%, con subidas aún más pronunciadas en las zonas urbanas, según Eurostat.

Además, entre 2018 y 2024, el alquiler turístico creció un 93 % en todo el bloque.

Asimismo, Bruselas pidió a España en junio ampliar su parque de vivienda social, advirtiendo de que este tipo representa menos del 2 % de la oferta total, frente a una media europea de aproximadamente el 7 %. EFE