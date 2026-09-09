La literatura revisa en São Paulo el "mito oficial" de la Transición española

"Hay un relato oficial, un mito transicional, como lo llaman algunos historiadores, de que hubo una reconciliación nacional de buenas a primeras. Y yo creo que la ficción, contando vidas pequeñas y cotidianas, viene a completar y a enfrentar ese discurso hegemónico", afirmó Izquierdo durante la conversación sobre memoria democrática celebrada en el pabellón de España, país homenajeado en esta edición de la feria.

La autora de ‘Lejana y rosa’ (2021), novela ambientada en la Transición que entrelaza la adolescencia con la dictadura militar y la democracia, criticó que la narrativa institucional reduzca aquel proceso histórico al papel de "cuatro señores que fumaban puros".

"¿Dónde queda la aportación de la gente de la calle a la democracia? Eso no lo recoge el relato oficial”, “y lo podemos recoger quienes escribimos ficción para que se comprenda de otra manera la memoria de la gente", reivindicó.

Por su parte, la escritora y dibujante Teresa Valero, creadora de ‘Contrapaso’, una trilogía de suspenso social gráfico ambientado en el Madrid de la posguerra, cuyo primer tomo se publicará en Brasil, abordó las complejas contradicciones de la época.

Afirmó que la dictadura de Francisco Franco tuvo momentos de “color” ya que “la gente se las arregló para ser feliz", así como aclaró que la Transición tuvo muchas “sombras".

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En ese sentido, Valero lamentó que se perdiera la oportunidad de cerrar adecuadamente ese momento de la historia, ya que considera que eso hubiese abierto las puertas a una sociedad actual "muy diferente", y defendió la necesidad de reflejar la convivencia real.

"Todos sabíamos de qué cuerda éramos, pero llegabas a un pacto de convivencia”, y afirmó que, con ‘Contrapaso’, quiso “dotar de humanidad a los 'malos de la película', a esa gente que abraza ideologías verdaderamente terribles” y “que has querido y que ahora ves radicalizarse y no entiendes, ni ellos te entienden a ti", expresó.

En esa misma línea, la escritora Sabina Urraca, autora de ‘El Celo’ (2024), cuestionó las narrativas sobre el pasado articuladas alrededor de "grandes víctimas y grandes villanos”, y, para ello, rescató un testimonio de una vecina del barrio madrileño de Usera para reflejar a quienes no eligieron bando.

“Nosotros no éramos de nada; habríamos sido de los que nos hubiesen dado un pan y una cebolla", recordó.

Rosario Izquierdo comentó que, a su juicio, frente a los relatos épicos, "esa zona intermedia entre los extremos es un campo muy fértil para la ficción".

La agenda cultural del pabellón español en la Bienal del Libro de São Paulo concluirá este domingo con una tertulia poética a cargo de los escritores Bernardo Atxaga y Azahara Palomeque.