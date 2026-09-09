La Mostra entra en su recta final con un drama familiar y Alba Rohrwacher en la oficina

La primera de las tres películas estrenadas este miércoles en la carrera por el León de Oro es 'Il fuoco che ti porti dentro', inspirada en la exitosa novela de Antonio Franchini y rodada por el director italiano Edoardo De Angelis.

La cinta habla de la tortuosa relación entre una madre colérica (Vanessa Scalera) y su hijo (Lino Musella). El rencor entre ambos es tan violento que la cena de Nochebuena degenerará en un auténtico campo de batalla en el que saldar las cuentas de toda una vida.

La segunda película en competición ha sido el último trabajo del francés Stéphane Brizé, 'Un bon petit soldat', en la que la actriz italiana Alba Rohrwacher se mete en la piel de una responsable de Recursos Humanos atrapada en un dilema entre el mundo de los trabajadores y el de los grandes directivos empresariales.

Su papel será velar por el bienestar de los empleados pero también mejorar los resultados de la empresa. Su descubrimiento de un caso de acoso le llevará a tomar decisiones, cueste lo que cueste.

Rohrwacher, protagonista reciente de 'Tres adioses' (2025) de Isabel Coixet, sostuvo que esta película sirve para demostrar que "siempre se puede cuestionar la propia posición" en el trabajo y "actuar" ante situaciones de toxicidad en "sistemas perversos".

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La tercera cinta en Selección Oficial este miércoles ha sido 'DAU', una gigantesca incursión en la era soviética sobre los científicos que crearon la bomba atómica rodada por el disidente ruso Iliá Jrzhanovski.

No obstante, el estreno ha suscitado las críticas de las autoridades de Kiev, que denuncian los presuntos vínculos del realizador y de parte del reparto con el Kremlin.

Jrzhanovski ha respondido en la rueda de prensa que espera que Ucrania "gane la guerra".

La 83 edición del Festival de Venecia ha entrado así en la recta final de cara al cierre de la competición el próximo viernes y al anuncio del palmarés y del ganador del León de Oro el sábado.

Por el momento quedan cuatro películas en competición por estrenar: el documental 'Naza' de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor; 'Un peu avant minuit' de Nicolas Parisier; 'Ritorno a Buenos Aires' del italo-chileno Marco Bechis y 'A bit of light' del iraní Ali Asgari.