La primera ministra de Trinidad dice amar a Delcy Rodríguez, zanjando crisis con Venezuela

"La amo. Tengo muchas ganas de reunirme con ella", dijo a la prensa al ser consultada sobre Rodríguez, lo que apunta a un acercamiento en las relaciones entre ambos países vecinos tras meses de tensión política.

Persad-Bissessar indicó que espera reunirse con la líder venezolana en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, cuya semana de alto nivel comienza el 22 de septiembre, aunque recalcó que la reunión aún no está confirmada.

"Si se da, se hará. Si no, les avisaré", afirmó, añadiendo que el ministro de Relaciones Exteriores, Sean Sobers, está trabajando en la propuesta de reunión.

Estas declaraciones se produjeron días después de la visita de Sobers a Caracas, donde se reunió con su homólogo venezolano, Yván Gil, y contribuyó a establecer una nueva agenda de cooperación bilateral que abarca comercio, energía, agricultura, protección ambiental, cultura y seguridad.

Los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago describieron la visita del 3 de septiembre como la apertura de "un nuevo capítulo" en las relaciones entre los países vecinos y afirmaron que la agenda estaría liderada por Rodríguez y Persad-Bissessar.

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Sin embargo, Persad-Bissessar sigue siendo oficialmente 'persona non grata' en Venezuela.

La Asamblea Nacional de Venezuela la declaró 'persona non grata' el 28 de octubre de 2025, acusando a su Gobierno de adoptar una postura "belicista" al permitir ejercicios militares estadounidenses en Trinidad y Tobago en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

La disputa se intensificó tras la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, aunque el Gobierno de Trinidad y Tobago ha rechazado explícitamente cualquier insinuación de haber participado en la operación militar.

En este contexto, Persad-Bissessar afirmó que creía que los intereses económicos y la larga relación entre ambos países podrían ayudar a restablecer los lazos.

"Trinidad y Tobago y Venezuela tienen lazos muy estrechos. Haremos lo que sea necesario en beneficio de Trinidad y Tobago y Venezuela", señaló la primera ministra, quien indicó asimismo que su suegra es venezolana.

También declaró que no tenía "ninguna duda" de que el gas natural venezolano llegaría a Trinidad y Tobago el próximo año, argumentando que la proximidad geográfica entre ambos países convertía a la isla en el destino natural para su procesamiento.

"Somos vecinos. De hecho, somos familia", zanjó.

El recurso transfronterizo más importante es el yacimiento de gas Loran-Manatee, que se extiende a ambos lados de la frontera marítima entre los dos países.