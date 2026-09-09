L.Árabe celebra sanciones del R.Unido y doce países europeos a los asentamientos israelíes

"Es una decisión en la dirección correcta para hacer frente a la ilegal actividad de los asentamientos israelíes y exigir responsabilidades, en lugar de hacer la vista gorda ante el comportamiento ilícito del Gobierno de la ocupación", dijo el secretario general del organismo panárabe, en un comunicado.

Subrayó que "las medidas concretas y prácticas para contrarrestar la actividad de los asentamientos, cuyo objetivo es socavar la solución de dos Estados, reflejan la conciencia de todas las partes sobre la gravedad de los acontecimientos que se desarrollan en el territorio palestino ocupado".

Según Fahmy, estos acontecimientos "incluyen el régimen de apartheid establecido por la ocupación y el despliegue de terrorismo por parte de los colonos contra civiles palestinos desarmados, bajo la protección y el apoyo del gobierno israelí".

El máximo responsable de la Liga Árabe llamó "a todos los países que aún creen en el derecho internacional y en la solución de dos Estados" a "sumarse a esta postura valiente".

También subrayó que la decisión del Ejecutivo británico de prohibir el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania "quedó claramente expresada en la declaración de los doce países", y confió en que "las medidas prácticas y tangibles contra el sistema de asentamientos racistas harán que la ocupación reflexione sobre el coste de sus prácticas ilegales".

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La decisión del Gobierno de Andy Burnham coincidió con una declaración conjunta de Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia de restringir el comercio de bienes procedentes de los asentamientos.

Los doce países consideraron que la expansión de los asentamientos ilegales según el derecho internacional, y la violencia de los colonos en Cisjordania están poniendo en riesgo la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados.

El Gobierno israelí, en respuesta, anunció ayer martes una serie de "contramedidas" contra el Reino Unido, entre ellas el cierre de su consulado en Jerusalén Este.