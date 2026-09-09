Los bloqueos continúan en Guatemala por el alza del precio de los combustibles

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) del Ministerio de Comunicaciones confirmó la interrupción del tránsito en la ruta que conduce hacia la costa del Pacífico y la frontera con México, así como en el kilómetro 126, un tramo vital en el noreste del país que conecta la capital con los principales puertos del Caribe.

Además, a 19 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, los manifestantes interrumpieron el paso en la ruta que une la capital con el litoral del Pacífico, y el centro histórico de la capital registra dos movilizaciones que bloquean los accesos inmediatos al Congreso y al Palacio Nacional de la Cultura, sede de actos protocolarios del Gobierno.

Las medidas persisten pese a que el Parlamento aprobó a última hora del martes, de urgencia nacional, un decreto que establece un fondo de compensación para fijar precios máximos de venta al consumidor de 39 quetzales (5,03 dólares) para el galón de diésel y la gasolina regular, y de 41 quetzales (5,29 dólares) para la superior.

Actualmente, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el precio del diésel en Guatemala oscila en los 6,22 dólares el galón, la gasolina superior en 5,79 y la regular 5,51 dólares.

Tras la ratificación de la medida, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, afirmó en sus canales oficiales que el Ejecutivo está “listo para responder e implementar” el mecanismo para apoyar la economía familiar.

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Sin embargo, los manifestantes consideran insuficiente esta regulación e insisten en que el mandatario vete la ley para aplicar una exención fiscal o un subsidio directo a los consumidores.

"Le estamos solicitando que vete la propuesta de ley que le va a hacer llegar el Congreso. Pedimos que se quiten los impuestos a los combustibles por seis meses o un subsidio directo al consumidor de 15 quetzales al diésel y ocho a la gasolina", declaró a periodistas Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros.

Las protestas comenzaron la semana pasada con cierres intermitentes en arterias estratégicas para el comercio y la interconexión regional.

Los combustibles sufrieron un aumento de más del 50 % en el último semestre por diversos factores, incluidos los enfrentamientos militares de Estados Unidos e Israel con Irán.