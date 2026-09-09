Los reyes de España participan en el cortejo fúnebre de Harald V de Noruega

Don Felipe, que vestía el uniforme de gala de la Armada y llevaba la banda y la placa del Collar de la orden de San Olaf, y doña Letizia integran un cortejo en el que también figuran miembros de otras casas reales extranjeras y que está encabezado por la Policía montada, la banda de la Guardia Real, la banda de las Fuerzas Armadas, el estandarte de la Guardia con crespón de luto, la Guardia del rey y el jefe de Protocolo de la Casa Real.

Inmediatamente detrás, aparece el féretro sobre un armón de artillería flanqueado por los portadores del féretro, ayudantes de campo del rey, y luego, el rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra; su hermano, el príncipe Sverre Magnus, y la princesa Marta Luisa, hermana mayor del nuevo monarca.

La reina Mette-Marit, a quien se le trasplantó un pulmón en junio, y la viuda, la reina Sonia, cubren el recorrido en coche.

El monarca español es uno de los seis padrinos de la princesa heredera Ingrid Alexandra, junto al fallecido Harald V; su tía, la princesa Marta Luisa; el rey Federico X de Dinamarca, la princesa heredera Victoria de Suecia y su abuela materna, Marit Tjessem.

Felipe VI ya había asistido en 2019 a la confirmación de Ingrid Alexandra en Oslo, al igual que tres años después acudió a la cena oficial por su cumpleaños número dieciocho.

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Los reyes de España, acompañados por la reina Sofía, figuran en una amplia lista de invitados de la realeza al funeral, que incluye entre otros a los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, los reyes Felipe y Matilde de Bélgica y el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra.

Los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón, el rey Abdalá II de Jordania, los príncipes Luis y Sofía de Liechtenstein y el príncipe Alberto de Mónaco también aparecen en una lista que completan los presidentes de países como Alemania, Finlandia, Islandia, Polonia, Hungría, Eslovenia, Lituania, Letonia y Estonia.

El programa oficial del funeral por Harald V, fallecido el pasado día 28 a los 89 años, tiene una duración prevista de unas tres horas.

El funeral será oficiado por el cabeza de la Iglesia Nacional Luterana, Olav Fykse Tveit, acompañado entre otros por la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

A su finalización, el féretro será trasladado en procesión a la capilla de la fortaleza de Akershus, donde se celebrará una ceremonia privada para la familia más próxima, y el ataúd con los restos del monarca será colocado en un sarcófago en la cripta real.

Los 450 invitados -incluidos los jefes de Estado extranjeros y representantes gubernamentales- participarán mientras en una ceremonia de recuerdo al fallecido en el Ayuntamiento de Oslo.

El nuevo rey Haakon VIII y su familia saldrán más tarde al balcón del palacio a saludar a sus súbditos, y a continuación habrá una recepción para los invitados extranjeros.

A la muerte de Harald V, los reyes de España destacaron en un mensaje en la red social X que había sido un ejemplo de "responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable" al servicio de su país y de su pueblo.

Los reyes manifiestan una "profunda tristeza" e incidieron en su labor al servicio de Noruega "antes y durante sus 35 años de reinado".

"Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la familia real noruega", concluyó el comunicado de la casa real española.