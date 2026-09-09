Luis Fonsi anuncia que en 2027 hará una nueva gira mundial empezando en Puerto Rico

"El mar siempre ha sido parte de mí. Crecer en Puerto Rico significó tenerlo cerca, sentirlo, respetarlo y entender que siempre hay algo más allá del horizonte", dijo Fonsi en un comunicado de prensa difundido por sus representantes.

En esta misma línea sostuvo que 'Mar Infinito' "representa mucho de lo que siento en este momento de mi vida: todo lo recorrido, lo que todavía queda por descubrir y, sobre todo, la emoción de regresar a casa y compartirlo con mi gente".

El espectáculo de apertura de la gira se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot, en San Juan, donde Fonsi se ha presentado en decenas de ocasiones.

Fonsi, explicó que la palabra 'Mar' en la gira tiene además un significado muy especial en su vida, pues representa la primera letra de su hija Mika, su esposa, Águeda, y su hijo Rocco.

Mientras que, el nombre 'Mar Infinito' nace de una conexión profundamente personal de Fonsi y, al mismo tiempo, universal.

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Así como el océano une continentes, la música ha sido el vehículo que le ha permitido llevar sus canciones alrededor del mundo y crear vínculos con públicos de diferentes culturas, asegura el comunicado.

El mar y el escenario han sido siempre dos de los lugares felices de Fonsi. De esa conexión nace el nombre de esta nueva gira.

El tour, de igual manera, llega en un gran momento para Fonsi, quien este año ha situado dos canciones -'Cambiaré' y 'Me Despido'- en el número uno de la radio.

'Cambiaré' alcanzó el #1 en los listados Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard y en múltiples países, mientras que su más reciente sencillo, 'Me Despido', también ha logrado importantes posiciones en radio, incluyendo el #1 en Argentina y Chile, a poco más de tres semanas de su lanzamiento.

Con esta nueva gira, Fonsi se prepara para regresar a los escenarios con un recorrido por distintas etapas de su carrera, reuniendo canciones que han marcado generaciones como 'Imagíname sin ti', 'Aquí estoy yo', 'No me doy por vencido', 'Corazón en la maleta', 'Échame la culpa' o 'Despacito', entre otras.

Nuevas ciudades y fechas de la gira serán anunciadas semanalmente en las redes sociales del puertorriqueño.