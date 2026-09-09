Marco Rubio llega a Ecuador para reunirse con Noboa y afianzar combate a crimen organizado

Se trata de la segunda parada de la gira internacional de Rubio en Latinoamérica, en un viaje oficial en el que también visitó Colombia y que le llevará posteriormente a Perú.

La visita de Rubio coincide con una serie de bombardeos estadounidenses contra embarcaciones de pesca ecuatorianas en el Pacífico que, según Washington, estarían vinculadas con Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador.

Al menos seis embarcaciones han sido hundidas en alta mar desde helicópteros de los marines por, según sostiene EE.UU. a partir de supuesta información de inteligencia, prestar apoyo logístico y reabastecimiento a las lanchas presuntamente vinculadas con el narcotráfico que parten desde las costas ecuatorianas con grandes cantidades de cocaína hacia Norteamérica.

Esta es la segunda vez que el secretario de Estado de EE.UU. visita el país andino desde que ocupa el cargo. La primera fue en septiembre del año anterior, cuando también se reunió con el presidente Noboa.

Además, la visita se produce en un momento de estrecha cooperación entre ambas naciones, especialmente gracias a la lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este marco, EE.UU. ha trasladado también a territorio ecuatoriano dos MV-22B Osprey, unas aeronaves que fueron usadas recientemente en un operativo en el sector de Alto Punino, un enclave de minería ilegal en la Amazonía controlado supuestamente por los Comando de la Frontera, grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En una columna publicada este mismo martes en el diario ecuatoriano El Universo, Rubio habló sobre este apoyo al señalar que, después de que Trump declarase organizaciones terroristas a las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, se ha abierto "capacidades de coordinación militar, seguridad pública e inteligencia críticas a través del Escudo de las Américas y de la Coalición contra los Carteles de las Américas".

Con todo, esta visita también pretende tratar asuntos comerciales entre ambos países, especialmente después de la aprobación en marzo de este año del Acuerdo de Comercio Recíproco, con el que Ecuador aceptó las condiciones estadounidenses para que se les pudiesen levantar los aranceles impuestos por Trump el año pasado.