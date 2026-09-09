Megaoperativo en reserva natural de Perú destruye 25 campamentos de la minería ilegal

El operativo de la Fiscalía, la Policía Nacional de Perú, el Ejército peruano y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) se ejecutó en el sector denominado ‘El Platanal’, en el distrito de Inambari, considerado como principal enclave logístico y de abastecimiento para la minería ilegal de oro en la región.

El Quinto Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios dirigió la diligencia en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, que comprendió la detonación e incineración de dos balsas tracas, motores diésel, bombas de agua, al igual que 25 generadores eléctricos, antenas de internet satelital, televisores y unos 2.000 metros de mangueras de alta presión.

Todos los enseres, valorizados en 1.028 260 soles (más de 300.000 dólares), eran empleados para la extracción ilegal de minerales en la zona, indicó la Fiscalía.

Los materiales fueron destruidos conforme a lo estipulado en el decreto legislativo N.° 1100, que habilita la interdicción in situ de bienes considerados ilícitos como parte de la lucha contra la explotación irregular de minerales.

La Fiscalía subrayó que esta intervención permitió mitigar un foco grave de degradación de suelos, deforestación de zonas boscosas y contaminación crítica de cuerpos de agua por el uso indiscriminado de combustibles y químicos en el área natural protegida.