Merz acusa a AfD de querer efectuar una "limpieza étnica" con su política antiinmigración

"El término 'remigración' no es más que un sinónimo de 'limpieza étnica' basada en el origen y el color de piel", afirmó Merz en una sesión parlamentaria en la que se enfrentó a los reproches de Weidel en materia de inmigración, economía y sobre el apoyo a Ucrania tras el triunfo el domingo de AfD en las elecciones de Sajonia-Anhalt.

El canciller aludía así a la propuesta que hizo AfD en Sajonia-Anhalt consistente en lanzar una ofensiva de deportaciones masivas de refugiados, incluidos los llegados de Ucrania, y a la que el partido de Weidel llama "remigración".

"Alemania es, después de Colombia, el país que más refugiados ha acogido en todo el mundo, con 2,7 millones", afirmó Weidel. "En Alemania, la cosa va más allá: hay más de un millón de refugiados cuya solicitud de asilo ha sido denegada más de una vez. ¿Qué hacen estas personas todavía en este país? ¡Deberían ser deportadas!", dijo la líder ultraderechista.

AfD comenzó a emplear el término "remigración" después de que en 2023 un grupo de sus políticos, incluido su candidato en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, participara en polémica conferencia de extremistas de derechas en Potsdam.

Allí presentó ese concepto el activista austriaco de extrema derecha Martin Sellner, quien planteó planes para expulsar del país al mayor número posible de extranjeros y de alemanes con raíces extranjeras.

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El partido de extrema derecha ha incorporado ese término en sus programas y, en el caso de Sajonia-Anhalt, lo empleaba en la última campaña para aludir a las deportaciones de inmigrantes irregulares, demandantes de asilo, incluidos los ucranianos.

"Si aquellos que trabajan en Alemania tuvieran que abandonar el país por la 'remigración', el sector artesanal en Alemania dejaría de funcionar, ninguna residencia de ancianos podría seguir funcionando, ningún hospital del país podría funcionar", replicó Merz a Weidel.

La respuesta de Merz no pasó desapercibida en la crónica germana. El influyente diario Süddeutsche Zeitung señaló que el canciller pareció cambiar de táctica este miércoles e intentó "desmontar los argumentos de AfD".

Antes, Weidel trató de dar por finiquitado el dominio de la CDU y el SPD después del triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, donde la ultraderecha logró un 43,8 % de los votos el domingo, mientras que el partido de Merz se quedó en un 17,2 %, el peor resultado de la historia de los democristianos en esa región.

"La gente quiere por fin un cambio político", afirmó Weidel. "Se acabó la coalición entre los conservadores y los socialdemócratas", abundó.

"Su verdadero objetivo (...), que era conseguir la mayoría de los escaños, no lo han logrado", afirmó Merz.

Weidel también dedicó buena parte de su intervención a criticar la política económica y energética de Alemania, país en el que se pierden 12.000 empleos industriales al mes, según ella, que quiere recuperar el gas ruso.

"Quieren prescindir del gas barato de Rusia que llega por gasoducto" y "han permitido, de palabra y sin actuar, que les volaran por los aires los gasoductos Nord Stream justo delante de sus narices, en lugar de sentar las bases para una futura reanudación del suministro a través de los tramos de gaseoducto intactos", afirmó.

Sobre la política energética de Alemania, Merz reconoció que se cometieron "errores" en el pasado, pero que ahora el Ejecutivo trabaja en enmendar políticas pasadas para "garantizar también el suministro energético".

Además, Merz reprochó a Weidel, que no dedicara ni una palabra a la lucha de Ucrania frente a la agresión rusa, un asunto sobre el que la líder de AfD dijo que el Gobierno alemán debería seguir el ejemplo de la administración estadounidense del presidente Donald Trump.

"Apueste de una vez por las negociaciones de paz, como hacen los Estados Unidos", señaló Weidel, que insistió en la posición de su partido de criticar la ayuda a Ucrania.

El discurso de Weidel también encontró este miércoles la oposición del ministro de Defensa, el político socialdemócrata Boris Pistorius, quien dijo que AfD es una formación que está dispuesta a entregar Alemania a Moscú, y apuntó a que las conexiones del partido de ultraderecha con la "extrema derecha" resultan "traicioneras".