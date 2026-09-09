Mueren dos trabajadores en una explosión en una central hidroeléctrica de Suiza

El suceso, que está siendo investigado aunque los primeros indicios apuntan a un accidente laboral, se produjo poco después de las 9:30 hora local (7:30 GMT) en la central hidroeléctrica de Ritom, utilizada para dar energía al sistema ferroviario local en el cercano tunel de San Gotardo, que une al Tesino con el resto del país.

La policía informó al principio de dos heridos graves por el incidente, aunque horas después se indicó que ambos habían fallecido a consecuencia de las heridas sufridas.

La policía también señaló que se declaró un incendio en el interior de la instalación, aunque por el momento no ha precisado si se produjo antes o después de la explosión.