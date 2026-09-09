Otros 250 vuelos cancelados en el Reino Unido tras un fallo en el sistema de control aéreo

Los últimos datos del portal de monitoreo FlightRadar24 indican que, a primera hora de esta mañana, se han cancelado 246 vuelos en Heathrow, el mayor aeródromo del país y el más transitado de Europa, y varias decenas en Gatwick, y se espera que la cifra aumente a lo largo de la jornada.

Heathrow, en el oeste de Londres, informó en X de que, aunque los vuelos se han reanudado tras la interrupción del martes, persisten alteraciones mientras las aerolíneas recolocan aviones y tripulaciones, por lo que pidió a los pasajeros solo desplazarse a las terminales si sus vuelos están confirmados.

Gatwick, al sur de la capital, advirtió de que "llevará tiempo" recuperar plenamente la normalidad y recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas.

La ministra de Transporte, la laborista Heidi Alexander, ha convocado a una reunión al consejero delegado de NATS, Martin Wolfe, quien pidió disculpas por el impacto del fallo, que afectó a decenas de miles de pasajeros, y señaló que se investiga lo ocurrido.

NATS, operador británico de control aéreo participado en un 49 % por el Estado, presta servicios en 15 aeropuertos del Reino Unido, entre ellos Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham, Edimburgo y Glasgow.