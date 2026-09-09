Panamá, pendiente de buque con su bandera dañado en Irak por impacto de origen desconocido

El buque dañado es el 'New Andros', un tanquero de crudo de bandera panameña "que habría sido impactado por un tipo de dispositivo, hasta el momento no identificado, provocando un incendio a bordo, que fue controlado y extinguido exitosamente por botes de rescate iraquíes", según informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Además, como ya habían informado las autoridades iraquíes, hasta el momento no hay reportadas víctimas mortales ni heridos entre los 22 miembros de la tripulación del buque petrolero atacado mientras navegaba por aguas de Irak.

El Gobierno de Irak comunicó este miércoles que un buque de bandera panameña sufrió un impacto de origen desconocido en aguas territoriales iraquíes a las 5:30 (hora local de Irak), sufriendo daños materiales en el casco, sin detallar el objeto o las causas del impacto.

Tras el incidente, se activaron protocolos de precaución, aislando el buque bajo vigilancia continua e inspeccionando la zona para descartar riesgos medioambientales o amenazas a la navegación marítima.

El incidente se produce después de que Estados Unidos confirmara ayer martes la destrucción de cinco petroleros iraníes cerca del estrecho de Ormuz, como respuesta a dos ataques con misiles balísticos atribuidos a la Guardia Revolucionaria iraní contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.

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Tras ello, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado esta madrugada dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, además de lanzar misiles contra la base de Al Azraq en Jordania, donde hay tropas estadounidenses.