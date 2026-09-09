Porsche vende sus acciones en Bugatti Rimac y Rimac Group por 1.000 millones de euros

Porsche informó de que recibirá aproximadamente 1.000 millones de euros de los cuales utilizará 250 millones de euros para financiar sus obligaciones de pensiones.
La firma alemana acordó a finales de abril vender sus participaciones en Bugatti Rimac y Rimac Group a un consorcio liderado por HOF Capital, firma de inversión con sede en Nueva York para centrarse en su negocio principal.
Porsche y Rimac Group constituyeron Bugatti Rimac como una sociedad de riesgo compartido en 2021 para integrar la icónica marca Bugatti.
Porsche poseía en esa empresa conjunta una participación minoritaria del 45 % y Rimac Group del 55 %.
Porsche era además titular de una participación del 20,6 % en Rimac Group.
Porsche prevé un aumento del margen de flujo de caja neto para la división de automóviles hasta un rango de entre el 5,5 y el 7,5 % para el 2026 (la previsión anterior era entre el 3 % y el 5 %) con la entrada de efectivo de 1.000 millones de euros y la financiación de las pensiones.