Réplicas, escombros, desaparecidos y solidaridad: Colombia cuenta un mes de su terremoto

El movimiento tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó, pero se sintió con fuerza en buena parte del suroeste del país y dejó una emergencia que se extendió por 16 de los 32 departamentos del país, afectando a 296.738 familias.

Luego de un mes de la tragedia, las personas tratan de reorganizar su vida junto al ruido de máquinas que siguen removiendo escombros, como en la ciudad de Cali, una de las más golpeadas por la tragedia, donde murieron 154 personas.

De acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, la reconstrucción de esta ciudad podría costar unos 10 billones de pesos, (2.500 millones de dólares).

Mientras tanto, se continúan atendiendo en hoteles a los damnificados que siguen sus vidas entre censos, trámites, reclamaciones y solicitudes de vivienda.

“Es una tragedia que nos deja una herida abierta profunda, pero que vamos a cerrar uniéndonos entre todos”, indicó Eder a EFE, quien añadió que este jueves la ciudad volverá a detenerse por 90 segundos para homenajear a las víctimas, las emisoras radiales harán silencio por el mismo tiempo y las campanas de las iglesias sonarán en cada barrio.

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“Haremos que se sienta la voz de Cali, que se sienta que todos estamos unidos, que Cali somos todos y que esta herida la vamos a sanar juntos”, indicó el mandatario local.

En Pereira, otra de las capitales más afectadas, el terremoto dejó 99 fallecidos, 132 desaparecidas y 259 heridos.

El municipio contabilizó además 35.263 viviendas afectadas y 66 colapsos totales.

De acuerdo con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ahora viene la etapa de reconstrucción en el país.

El mandatario anunció 908 mejoramientos de vivienda para el departamento de Risaralda, de los cuales 261 serán destinados a Pereira, su capital, con una inversión de 30.000 millones de pesos (unos 9.600 millones de dólares).

“La vivienda es un lugar donde se hace la vida cotidiana. Se cayeron las casas, pero el lugar sigue intacto, así que lo vamos a rescatar. Contamos con materiales, maquinaria, disposición del Gobierno y ganas de reconstruir este pueblo”, afirmó el mandatario.

En Chocó, el terremoto tuvo una dimensión particular. El departamento epicentro de la tragedia dejó expuesta una vez más las dificultades de infraestructura y conectividad que históricamente lo han afectado.

Más de 110.000 personas resultaron damnificadas y 5.221 viviendas quedaron destruidas. También fueron afectados 365 establecimientos educativos y 80 centros de salud. Su reconstrucción es ahora uno de los grandes retos del Gobierno.

De la Espriella anunció un “Plan Marshall para el Chocó”, con proyectos apoyados por empresarios de todo el país que incluyen un paquete de un billón de pesos para infraestructura vial y conectividad regional, estudios para una eventual conexión interoceánica entre el Urabá y el Pacífico chocoano, la construcción del malecón de Quibdó y 5.000 millones de pesos en capital semilla para 1.000 emprendedores.

“El plan que propongo comienza con crear las condiciones que durante demasiado tiempo le han faltado a los chocoanos”, afirmó el presidente.

Mientras en las zonas afectadas se retiraban escombros y se buscaban sobrevivientes, la ayuda comenzó a llegar desde distintos lugares del mundo.

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Colombia ha recibido 640 toneladas de asistencia humanitaria procedente de países como Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España, además de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Cruz Roja y el Banco Interamericano de Desarrollo.

También llegaron recursos económicos. Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Italia, la Unión Europea, España, China, Suiza, Corea del Sur, Reino Unido y Noruega, entre otros países, realizaron aportes que en conjunto se acercan a los 50 millones de dólares.

Con el paso de las semanas aparece otra dimensión del desastre: la económica. De acuerdo con la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), el valor de los siniestros reportados asciende a 3,7 billones de pesos (unos 1.189 millones de dólares).

De acuerdo con cifras de Presidencia de la República, se registran 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas. Además, 6.005 edificios presentan afectaciones y 743 colapsaron. La emergencia alcanzó también 400 centros de salud, 4.313 centros educativos y 6.033 centros comunitarios.

Las estimaciones preliminares del Gobierno colombiano apuntan a unos 30 billones de pesos colombianos o unos 9.500 millones de dólares, cuando el déficit fiscal tocó el 6,4 % al cierre del primer semestre y la deuda pública ascendió ya al máximo del 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

El reto del Gobierno es ahora convertir los anuncios de emergencia en obras concretas. La reconstrucción tendrá que avanzar al mismo tiempo en viviendas, vías, hospitales, colegios y en la recuperación económica de las comunidades que quedaron golpeadas por el terremoto.

“No vamos simplemente a reemplazar lo que se perdió; vamos a reconstruir mejor lo que había, con mayor seguridad, infraestructura, más posibilidades, más trabajo y una infraestructura, por supuesto, que sea más resistente y pensando siempre en un mejor futuro para nuestras comunidades", indicó De La Espriella.