Rubio dice que EE.UU. no tiene intención de matar pescadores en bombardeos en el Pacífico

Las seis embarcaciones ecuatorianas hundidas eran para EE.UU. sospechosas de estar vinculadas al grupo criminal Los Choneros, uno de los más activos del país andino y considerado como una banda "terrorista" por ambas naciones.

Por ello, Rubio explicó que "el riesgo más grande que existe es que estos grupos sigan operando".

"Hay ciudades de aquí (de Ecuador) que son seguras, pero otras tienen las cifras de asesinatos más altas de la región. Es un peligro para el pueblo. A esta gente hay que enfrentarse y me alegro de que haya un presidente aquí dispuesto a hacer algo", apuntó.

Además, también indicó que buscan combatir la "pesca ilegal".

Desde el 28 de agosto, al menos seis embarcaciones ecuatorianas fueron hundidas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano.

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Según el Comando Sur de EE.UU., los barcos funcionaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible a las lanchas que llevan grandes cantidades de cocaína desde las costas ecuatorianas a Norteamérica.

No obstante, una investigación del Washington Post aseguró que los ataques contra pescadores cerca de Galápagos en el mes de enero se correspondían con un programa encubierto de la CIA.

"Lo que puedo decir, y no estoy hablando de ese incidente en particular, es que no hemos ocultado que vamos a perseguir embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Llevamos haciéndolo más de un año", declaró Rubio.

En respuesta a EFE, el secretario también afirmó que los grupos del crimen organizado que actúan en Ecuador llegaron "en cooperación con la izquierda", en referencia al expresidente Rafael Correa (2007-2017), ahora refugiado en Bélgica tras recibir una condena por corrupción de la que se declara perseguido político.

"Los movimientos de izquierdas han acabado con los países de América Latina. ¿Qué han hecho estos movimientos? Miseria, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua", explicó, y además añadió que durante el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) en Colombia se ejecutaron "enlaces con estos grupos".

"Lo que no vamos a permitir es vivir en una región que eventualmente amenace a Estados Unidos", advirtió.

En cuanto a los asuntos comerciales, otro de los temas a tratar durante la visita de Rubio al país andino, señaló que el acuerdo comercial entre ambos países se "está trabajando" y que ha habido avances tras su reunión con el presidente Daniel Noboa.

"Hemos tenido muy buenas negociaciones, se ha progresado bastante y espero buenas noticias pronto", concluyó.