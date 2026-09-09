Rubio parte de Colombia rumbo a Quito tras su reunión con De la Espriella

El avión del secretario de Estado partió pasadas las 9:00 hora local (14:00 GMT) del aeropuerto Ernesto Cortissoz del municipio de Soledad, que sirve a Barranquilla, según reportaron medios locales.

Rubio llegó este martes sobre la 13:00 hora local (18:00 GMT) a Barranquilla con el principal objetivo de entrevistarse con el presidente del país, en su primera visita oficial a Colombia como secretario de Estado apenas un mes después de la toma de posesión de De la Espriella.

La agenda bilateral del encuentro, como ambos explicaron en una comparecencia ante medios de comunicación tras su reunión, se centró en la cooperación en la lucha contra el denominado "narcoterrorismo", el estrechamiento de los lazos económicos y comerciales y la recuperación de Colombia tras el gran terremoto del pasado 10 de agosto.

De la Espriella anunció una hoja de ruta a la que llamó Acuerdos de Barranquilla para avanzar en el acercamiento y alineamiento bilateral tras la distancia que guardaron ambas capitales durante el mandato del anterior presidente colombiano, Gustavo Petro (2022-2026).

Por su parte, Rubio habló del comienzo de una nueva "época dorada" de las relaciones bilaterales, augurando una "nueva etapa de cooperación que no tiene precedente" entre Bogotá y Washington.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, Colombia y EE.UU. suscribieron este martes dos memorandos de entendimiento para ahondar la cooperación en el uso, transferencia y explotación de la energía nuclear de uso civil, y en el aseguramiento de tierras raras.

Tras su parada de menos de 24 horas en Barranquilla, Rubio tiene previsto entrevistarse en Quito con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para volar a continuación a Lima, donde se reunirá con la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

Los presidentes de Colombia, Ecuador y Perú forman parte de los jefes de Estado de derecha y ultraderecha en América Latina que se han alineado con la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, principalmente en temas económicos y de seguridad.