Rusia sigue destruyendo logística de la industria alimentaria en la región de Kiev

En la localidad de Bila Tserkva fue alcanzada con al menos un dron una empresa de alimentación. El impacto provocó un incendio en las instalaciones de la compañía.

También estuvieron bajo el fuego ruso distritos como Brovarí, Boríspil o Bucha, donde en las últimas semanas han sido destruidos numerosos almacenes de supermercados y otros negocios de venta minorista ucranianos.

Según el gobernador de la región de Kiev, Timur Tkachenko, Rusia ha atacado durante las últimas 24 horas cinco infraestructuras de producción y almacenamiento de diversos productos.