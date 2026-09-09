Sheinbaum sostiene una reunión "muy útil" con Lutnick para la negociación comercial

"Concluyó la conversación de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Howard Lutnick. Tuve la fortuna de estar presente. Cordial el intercambio, estimo será muy útil para las negociaciones comerciales en curso con los Estados Unidos. Mañana estaré en Washington para seguir avanzando", apuntó Ebrard en un mensaje en redes sociales este miércoles.

Horas antes, Ebrard a había precisado que la conversación entre Sheinbaum y Lutnick se llevaría a cabo de forma telemática debido a que el secretario de Comercio de EE.UU. "no pudo completar ayer el vuelo programado por condiciones metereológicas".

El encuentro entre Lutnick y Sheinbaum se produce en plena revisión del Tratado de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y en medio de fricciones por la agresiva retórica de Washington.

El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que México no tiene nada que ofrecer a su país, más que "tamales picantes y tomates", aunque explicó que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva "muy bien" con Sheinbaum.

Trump se refirió así a su vecino del sur mientras respondía preguntas de periodistas en el Despacho Oval sobre su amenaza de cortar el comercio con las naciones que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos.

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"Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195.000 millones de dólares al año con México. Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Básicamente, no tienen nada que nosotros necesitemos", afirmó.

La pasada semana, la presidenta mexicana aseguró que, aunque la relación con Washington ha tenido "sus dificultades", confía en alcanzar un "entendimiento" en las áreas de seguridad y comercio.

La ronda más reciente de revisión comercial con EE.UU. se celebró en julio en Ciudad de México, donde representantes comerciales de ambas naciones abordaron temas como los aranceles a la industria automotriz, acero y aluminio, además de la agricultura y otros temas como seguridad económica.