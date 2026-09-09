Siria celebra el cierre de investigación sobre el programa nuclear del régimen de Al Asad

"Siria acoge con satisfacción la aprobación por consenso, por parte de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de la resolución para cerrar las cuestiones pendientes relativas al expediente nuclear sirio", indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores sirio.

Los 35 países miembros de la Junta, el órgano ejecutivo de la OIEA, aprobaron este miércoles por consenso una resolución en la que elogian la cooperación mostrada por Siria con los inspectores nucleares, destacando que el Organismo pudo finalmente aclarar y resolver las cuestiones pendientes de su investigación, que comenzó en 2011.

Para el ministerio sirio, se cierra así "un capítulo de años de duración y abriendo nuevos horizontes para Siria en materia de cooperación internacional para los usos pacíficos de la energía y la tecnología nucleares".

El comunicado añadió que desde la caída de Al Asad el 8 de diciembre de 2024, Siria "ha hecho de la transparencia, la cooperación y el respeto de las obligaciones internacionales un enfoque constante, poniendo fin a las políticas de ocultación, negación y evasión" del régimen.

Asimismo, tanto el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, como el presidente de la Comisión Siria de Energía Atómica, Mudar al Akleh, calificaron de "histórica" la decisión de la OIEA.

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Tras el visto bueno del nuevo Gobierno sirio, liderado por Ahmed al Sharaa desde la caída del régimen, los inspectores del OIEA han tenido en las últimas semanas acceso a instalaciones y documentación relacionadas con el antiguo programa nuclear sirio, entre ellas el complejo de Deir al Zur, bombardeado en 2007 por Israel.

A partir de ahora, las instalaciones nucleares en Siria estarán sometidas a controles rutinarios de salvaguardias, siempre de acuerdo a las obligaciones legales asumidas por el país árabe.