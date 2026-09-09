Mundo
09 de septiembre de 2026 a la - 13:40

Suiza se une a las sanciones de la UE y prohíbe la compra de oro procedente de Sudán

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Ginebra, 9 sep (EFE).- El Gobierno suizo anunció este miércoles que prohibirá la compra de oro procedente de Sudán, así como la venta a ese país de determinados bienes utilizados para su extracción, uniéndose así a las sanciones impuestas en julio por la Unión Europea (UE) para frenar una de las principales fuentes de financiación de la guerra civil sudanesa.

Por EFE

La prohibición entrará en vigor mañana jueves y afecta a la compra, la importación y el tránsito de oro procedente de Sudán, así como a la prestación de servicios y la concesión de medios financieros relacionados con el que según el Consejo Federal es "uno de los motores de la guerra civil".

Ya desde 2023 Suiza aplica un embargo a la venta de material militar al país africano e impone sanciones financieras y restricciones de viaje selectivas contra 36 personas, organizaciones y empresas de Sudán, también en consonancia con medidas similares de Bruselas.

El conflicto, iniciado en 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ha causado más de 150.000 muertos, según algunas estimaciones, y unos 14 millones de desplazados, cifra equivalente a la cuarta parte de la población nacional.