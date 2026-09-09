Suiza se une a las sanciones de la UE y prohíbe la compra de oro procedente de Sudán

La prohibición entrará en vigor mañana jueves y afecta a la compra, la importación y el tránsito de oro procedente de Sudán, así como a la prestación de servicios y la concesión de medios financieros relacionados con el que según el Consejo Federal es "uno de los motores de la guerra civil".

Ya desde 2023 Suiza aplica un embargo a la venta de material militar al país africano e impone sanciones financieras y restricciones de viaje selectivas contra 36 personas, organizaciones y empresas de Sudán, también en consonancia con medidas similares de Bruselas.

El conflicto, iniciado en 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ha causado más de 150.000 muertos, según algunas estimaciones, y unos 14 millones de desplazados, cifra equivalente a la cuarta parte de la población nacional.