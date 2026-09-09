Tajani viaja a Brasil tras visitar Argentina para reforzar las relaciones comerciales

Tajani permanecerá dos días en Brasil, donde mantendrá encuentros con autoridades y representantes empresariales y participará en un foro bilateral destinado a impulsar nuevas oportunidades de cooperación entre las empresas italianas y brasileñas.

Se trata de la tercera visita de Tajani a Brasil desde el inicio de su mandato y se enmarca en la estrategia del Gobierno italiano para aumentar la presencia de sus empresas en mercados considerados prioritarios.

Durante su primera jornada en São Paulo, el ministro se reunirá con el titular brasileño de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Rosa, y con el presidente de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), Paulo Skaf.

Brasil es el principal socio comercial de Italia en Sudamérica y el principal destino de las exportaciones italianas dentro del Mercosur.

El comercio bilateral alcanzó en 2025 los 11.070 millones de euros, un 6,7 % más que el año anterior.

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Las exportaciones italianas a Brasil sumaron 5.800 millones de euros, mientras que el saldo comercial fue favorable a Italia en 512 millones.

El Gobierno italiano también destacó las nuevas oportunidades abiertas por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Durante el primer mes desde su entrada en vigor, las exportaciones italianas hacia Brasil aumentaron un 22,3 %, mientras que las importaciones procedentes de Brasil crecieron un 21,8 %.

El pasado martes, Tajani se reunió en Buenos Aires con el presidente de Argentina, Javier Milei, en un encuentro en el que, según el ministro italiano, trataron de "fortalecer la alianza política y económica entre Italia y Argentina, países hermanos unidos por raíces comunes".