Tribunal de Cuentas de UE pide un "impulso" al plan para independencia energética de Rusia

"REPowerEU se ha estancado cuatro años después de su puesta en marcha", señaló Mihails Kozlovs, miembro del Tribunal responsable del informe, quien advirtió de que las nuevas tensiones geopolíticas y su impacto en los mercados energéticos muestran "la necesidad de acelerar la diversificación y evitar una futura dependencia excesiva de un solo proveedor".

El plan fue presentado por la Comisión Europea en mayo de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, para abandonar progresivamente los combustibles fósiles rusos, diversificar el suministro, acelerar el despliegue de energías renovables y reforzar las interconexiones energéticas.

Bruselas estimó entonces que serían necesarias inversiones adicionales de unos 300.000 millones de euros hasta 2030, pero los Estados miembros solo habían comprometido 54.300 millones en abril de 2026, alrededor del 18 % del importe inicialmente puesto a disposición.

"A juicio de los auditores, esta importante brecha podría indicar bien que las necesidades de inversión se estimaron erróneamente y se sobrevaloraron de manera considerable, bien la incapacidad de traducir los objetivos en acciones concretas", señala el organismo fiscalizador en un comunicado.

El Tribunal señala además que ni la Comisión ni los Estados miembros han podido demostrar que la brecha esté siendo cubierta mediante otras inversiones públicas o privadas.

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La UE sí ha reducido considerablemente su dependencia de Rusia. Las importaciones de gas ruso cayeron de unos 153.000 millones de metros cúbicos en 2021 a 38.000 millones en 2024 y las de petróleo se desplomaron, aunque el Tribunal advierte de que parte de esa evolución responde también a factores ajenos a REPowerEU, como los inviernos suaves o la reducción del consumo por los elevados precios energéticos.

Los auditores consideran también insuficiente el impacto sobre las renovables y las interconexiones.

La Comisión estima que las medidas financiadas mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aportarán al menos 20 gigavatios de capacidad renovable adicional, menos del 20 % de los 103 GW adicionales perseguidos por REPowerEU.

En materia de interconexiones, el Tribunal sólo identificó tres medidas financiadas por REPowerEU en dos Estados miembros y una fue posteriormente retirada.

Además, señaló que España, Portugal, Grecia y Chipre no aportaron pruebas suficientes de que los proyectos necesarios estuvieran avanzando por otras vías y calificó sus progresos de "limitados".

"Ha llegado el momento de tomar nota", concluyó Kozlovs, que reclamó coordinar los esfuerzos necesarios para "revitalizar el plan".