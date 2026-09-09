Un muerto y 41 heridos por deslizamientos de tierra y fuertes lluvias en Japón

Una persona murió el martes debido a un deslizamiento de tierra en la localidad de Kawanehon, en la prefectura central de Shizuoka, afirmó Kyodo citando a la Policía y al departamento de Bomberos local.

En la ciudad central de Nagoya al menos 41 personas sufrieron heridas leves, según datos de las autoridades locales citados por Kyodo, y unas 1.600 se refugiaron en centros de evacuación durante la pasada noche tras registrarse fuertes lluvias.

El número de muertos por las fuertes lluvias en el archipiélago asciende así a dos esta semana, después de que el lunes falleciera una mujer de unos 60 años, tras quedarse atrapada en el interior de un vehículo en un paso subterráneo inundado en la prefectura de Fukushima.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) advirtió en su boletín más reciente de que las fuertes lluvias continuarán hasta el jueves debido a un frente otoñal activo, así como a los efectos de la depresión tropical Krovanh que afecta actualmente al centro del archipiélago.

La JMA pidió a la población que permanezca "extremadamente alerta" ante la crecida de los ríos y posibles inundaciones este miércoles, así como ante deslizamientos de tierra durante el jueves.