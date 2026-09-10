Organizaciones piden a Gobierno de Trump mantener vigente el TPS a salvadoreños

"Toda familia merece la oportunidad de vivir en seguridad, contribuir a sus comunidades y construir un futuro estable sin el temor constante a la deportación", indicó la Coalición de Inmigración de Nueva York en un comunicado.

Según dijo su presidente, Murad Awawdeh, en lugar de brindar a las familias la certeza que merecen, el gobierno federal ha guardado silencio sobre el estado de sus protecciones, dejando a los beneficiarios del TPS en una situación de incertidumbre.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el miércoles -cuando se vencía el TPS para salvadoreños- que mantendrá vigente, hasta nuevo aviso, el programa que beneficia a unos 170.000 migrantes de El Salvador.

En 2001, después de dos devastadores terremotos ocurridos el 13 de enero y el 13 de febrero, la Administración del presidente George W. Bush les otorgó el TPS.

Por su parte, la Cofradía de Entidades Pentecostales de las Américas (CEPA), que reúne iglesias a través del país, agradeció al Departamento de Seguridad el "avance positivo y alivio" que tiene el anuncio para miles de familias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su vez instó al Gobierno de Trump a que se prorrogue oficialmente el TPS, lo que brindaría a salvadoreños y sus familias "la seguridad, estabilidad y garantía" que necesitan para seguir "trabajando legalmente, cuidando de sus familias, contribuyendo a sus comunidades y construyendo sus vidas en Estados Unidos".

La organización, que representa a 21.000 iglesias latinas y unos 4 millones de miembros en EE.UU. y América Latina, recordó que esta semana sus líderes se reunieron en Washington para "orar, abogar y solicitar a la Administración Trump que extienda el TPS" a esta comunidad.