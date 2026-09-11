Precios de combustibles: ¿por qué una quinta suba es inminente en Paraguay?

La escalada de las tensiones por la guerra en Medio Oriente volvió a sacudir al mercado internacional del petróleo y sus derivados, encendiendo nuevamente las alarmas en el sector de combustibles de Paraguay. El precio del crudo Brent superó los US$ 107 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubicó por encima de los US$ 101, en medio del incremento de la tensión en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El impacto también se trasladó a los derivados del petróleo. La cotización internacional del heating oil, referencia para determinar el costo de reposición del diésel, volvió a superar los US$ 5 por galón (suba del 6%), un nivel superior al registrado en marzo, cuando llegó a ubicarse entre US$ 4,60 y US$ 4,80 por galón, en medio de la fuerte presión alcista generada por la escalada de las tensiones geopolíticas.

La situación genera un escenario particularmente complejo para el mercado de Paraguay, que viene acumulando fuertes incrementos desde marzo de este año. Con los valores internacionales actuales, empresarios del sector privado sostienen que un nuevo aumento de los combustibles es inevitable.

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Precio de combustibles: ¿Cuánto podría subir el gasoil y las naftas?

Miguel Bazán, referente del sector privado, señaló que el costo de reposición del gasoil se encuentra actualmente en torno a G. 9.217 por litro, mientras que el precio al consumidor se ubica entre G. 8.290 y G. 8.490 por litro.

La diferencia evidencia la presión que soporta actualmente la cadena. De acuerdo con Bazán, si el combustible tuviera que ser vendido considerando exclusivamente el nuevo costo de reposición, el precio debería ubicarse en torno a G. 10.200 por litro, considerando los márgenes correspondientes (impuestos, premio, flete, márgenes, entre otros).

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Sin embargo, explicó que los operadores todavía disponen de existencias adquiridas a precios anteriores, por lo que el impacto de la suba internacional no necesariamente se trasladaría de manera inmediata y completa al precio final.

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“Sí, indefectiblemente”, respondió Bazán al ser consultado sobre la posibilidad de un nuevo incremento del gasoil, que será la quinta suba en lo que va del 2026.

El empresario incluso señaló que se analiza la posibilidad de realizar el ajuste en dos etapas, de manera a amortiguar el impacto sobre los consumidores.

“Si se hace en dos etapas, en la primera el gasoil debe subir de entre G. 600 y G. 800 por litro”, estimó. En el caso de las naftas, calculó que el incremento podría ubicarse entre G. 450 y G. 550 por litro.

Privados se adelantarán a Petropar

La presión sobre los precios ya llevó a algunos emblemas privados a evaluar un ajuste sin esperar una eventual modificación de los precios de Petropar.

Miguel Velázquez, también referente del sector, describió el escenario como “imparable” y sostuvo que el costo de reposición del diésel ya se encuentra en aproximadamente G. 9.200 por litro, sin considerar todavía los márgenes de ganancia para la cadena.

“Casi seguro que ajustaremos sin esperar que Petropar lo haga”, manifestó.

Velázquez explicó que los empresarios están evaluando quién será el primero en comunicar el nuevo precio al público. “Estamos viendo quién se anima a publicar primero”, señaló.

La situación coloca nuevamente a Petropar en el centro de la expectativa del mercado, debido a que sus precios funcionan como referencia para buena parte de los consumidores y también condicionan las decisiones de los emblemas privados.

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Según datos difundidos por el portal Investing, el petróleo podría incluso escalar hasta los US$ 120 por barril, si continúan intensificándose los ataques contra la navegación en Medio Oriente. Goldman Sachs también señaló al gas natural y al diésel entre los activos que podrían tener de nuevas subas, según un reporte citado por Bloomberg.

Combustibles acumulan subas de hasta 39%

Los precios de los combustibles acumulan importantes incrementos desde febrero, tanto en Petropar como en los emblemas privados. El mayor aumento corresponde al diésel común en el sector privado, cuyo precio pasó de G. 6.250 a G. 8.690 por litro, una diferencia de G. 2.440, equivalente al 39%.

En Petropar, el mismo producto pasó de G. 6.250 a G. 8.290 por litro, con un incremento de G. 2.040, es decir, 32,6%. La nafta común, por su parte, subió G. 1.800 en Petropar, de G. 5.190 a G. 6.990, lo que representa un aumento del 34,7%. En el sector privado, el incremento fue de G. 2.000, hasta alcanzar G. 7.190 por litro, equivalente al 38,5%.

La nafta intermedia también registra una importante variación. En Petropar pasó de G. 5.690 a G. 7.490, una suba de 31,6%, mientras que en los emblemas privados aumentó 35,1%, de G. 5.690 a G. 7.690.

En el caso de la nafta súper, el precio de Petropar aumentó 25,6%, de G. 7.040 a G. 8.840 por litro. En los emblemas privados, el incremento fue mayor: 31,3%, al pasar de G. 7.040 a G. 9.240.

El diésel premium pasó de G. 8.050 a G. 10.300 en Petropar, una variación de 28%, mientras que en el sector privado subió hasta G. 10.600, con un incremento acumulado de 31,7%.

¿Cuánto costarían el diésel y las naftas con las nuevas subas?

Si los emblemas privados aplican el reajuste previsto por los referentes del sector, el diésel común podría aumentar entre G. 600 y G. 800 por litro, mientras que las naftas subirían entre G. 450 y G. 550.

Con los precios actuales de referencia, el escenario quedaría de la siguiente manera:

Nafta común: de G. 7.190 a entre G. 7.640 y G. 7.740.

Nafta intermedia: de G. 7.690 a entre G. 8.140 y G. 8.240.

Nafta súper: de G. 9.240 a entre G. 9.690 y G. 9.790.

Diésel común: de G. 8.690 a entre G. 9.290 y G. 9.490.

Diésel premium: de G. 10.600 a entre G. 11.200 y G. 11.400.

De concretarse este escenario, el diésel común se acercaría a los G. 9.500 por litro en los emblemas privados, mientras que el diésel premium superaría los G. 11.000. En las naftas, la súper se aproximaría a los G. 9.800 por litro. En Petropar, por el momento, no está definido ningún reajuste de precios.

En el caso de Petropar deberá evaluar el comportamiento de los costos internacionales y del mercado antes de determinar si acompaña o no una eventual suba aplicada por el sector privado.