Cartes vuelve a instar a Peña a priorizar la salud y advierte a “traidores”

La Asociación Nacional Republicana (ANR) celebra este viernes sus 139 años de fundación con un acto oficial desarrollado en el Panteón Nacional de los Héroes, donde estuvo presente la plana mayor del partido de gobierno y autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, encabezadas por el presidente de la República, Santiago Peña; el vicepresidente Pedro Alliana; el titular del Congreso, Basilio Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el presidente de la ANR, Horacio Cartes.

Durante el discurso central, el titular del Partido Colorado hizo un repaso por diversas gestiones asistenciales, educativas y financieras de la Junta de Gobierno. No obstante, el punto de mayor resonancia política fue la reiteración del llamado directo que realizó al presidente Santiago Peña en medio de las tensiones y reclamos vigentes dentro del sistema sanitario del país.

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“Exhortación respetuosa” a Peña

Dirigiéndose de manera explícita al jefe de Estado, Cartes subrayó el reclamo ciudadano sobre las falencias del área de salud pública y pidió priorizar los recursos y esfuerzos en ese ámbito.

“En esta parte, apreciado presidente, también considero que es mi deber reiterarle una de las principales preocupaciones que hoy nos transmite nuestro pueblo: la situación de la salud pública”, expresó Cartes.

El exmandatario acotó que, si bien se reconocen los condicionantes presupuestarios de la administración central, la atención a los enfermos constituye un compromiso irrenunciable.

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“Exhorto respetuosamente al presidente de la República a que ponga a la salud pública entre las prioridades centrales de su gestión. Reconocemos el esfuerzo del Gobierno y las restricciones que enfrenta, pero la salud no puede esperar. Es un derecho esencial y un deber irrenunciable del Estado. Ningún paraguayo debe quedar sin atención por falta de un médico, un medicamento o un recurso necesario. Cuando está en juego la salud de nuestra gente, no hay margen para postergar”, enfatizó.

Disciplina de cara a las municipales de octubre

En otro tramo de su intervención, Cartes hizo alusión al escenario electoral con miras a los comicios municipales convocados para el próximo 4 de octubre. Tras destacar la participación en las internas y oficializar el respaldo económico a las candidaturas, dirigió un mensaje a la dirigencia sobre el acatamiento de los resultados de las urnas.

“Quiero hacerle énfasis en la importancia de respaldar a los candidatos del partido. Las elecciones internas fueron legítimas, el proceso está cerrado y no hubo cuestionamiento al respecto. Por ello, exhorto a todos los colorados a trabajar juntos y a votar por todos los candidatos del partido el próximo 4 de octubre”, remarcó.

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En esa misma línea, instó a los órganos de juzgamiento partidario a aplicar sanciones estatuarias a quienes operen en contra de la lista oficial de la ANR.

“Debo ser claro respecto de quienes pretendan actuar en contra de las decisiones democráticas de nuestro partido (...) Solicito al Tribunal de Conducta que, cuando corresponda y dentro de sus atribuciones estatutarias, actúe con firmeza frente a quienes deliberadamente pretendan perjudicar al partido o traicionar la voluntad expresada de sus afiliados. Porque la indisciplina de unos pocos no puede poner en riesgo el esfuerzo de millones. Nadie puede estar por encima del partido”, dijo.

En el plano financiero, Cartes confirmó que el partido canceló la última cuota del crédito contraído para las elecciones generales de 2023 y anunció la disponibilidad de G. 30.000 millones para el financiamiento de las campañas municipales de los candidatos colorados.

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