Clima
11 de septiembre de 2026 a la - 05:24

Viernes de tormentas en Paraguay: ¿Cuáles son los 11 departamentos en alerta?

Vista del cielo sobre Asunción este miércoles durante la tormenta que afecta a gran parte del país.
Virgilio Vera, ABC Color

El pronóstico meteorológico para este viernes es, de nuevo, de un clima inestable con altas probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. Nada menos que 11 departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables y chances de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en 11 departamentos de la Región Oriental: San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú y Canindeyú.

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Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, sábado, y el domingo, aunque estarían limitadas al norte y este del país.

Cálido a fresco

El ambiente se mantiene cálido en Paraguay y hoy los meteorólogos anticipan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 23 grados.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

20 °C

33 °C

San Pedro

19 °C

32 °C

Caacupé

17 °C

25 °C

Villarrica

17 °C

25 °C

Coronel Oviedo

17 °C

26 °C

Caazapá

16 °C

24 °C

Encarnación

15 °C

24 °C

San Juan Bautista

16 °C

24 °C

Paraguarí

16 °C

25 °C

Ciudad del Este

18 °C

26 °C

Asunción

17 °C

25 °C

Pilar

16 °C

24 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

32 °C

Salto del Guairá

20 °C

28 ºC

Pozo Colorado

20 °C

33 °C

Fuerte Olimpo

23 °C

38 °C

Mariscal Estigarribia

21 °C

35 °C

Se espera un leve descenso de la temperatura durante el fin de semana, con máximas entre 23 y 22 grados y mínimas de 14 a 13 grados en la capital.