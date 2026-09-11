Viernes de tormentas en Paraguay: ¿Cuáles son los 11 departamentos en alerta?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables y chances de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en 11 departamentos de la Región Oriental: San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú y Canindeyú.
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Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, sábado, y el domingo, aunque estarían limitadas al norte y este del país.
Cálido a fresco
El ambiente se mantiene cálido en Paraguay y hoy los meteorólogos anticipan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 23 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
20 °C
33 °C
San Pedro
19 °C
32 °C
Caacupé
17 °C
25 °C
Villarrica
17 °C
25 °C
Coronel Oviedo
17 °C
26 °C
Caazapá
16 °C
24 °C
Encarnación
15 °C
24 °C
San Juan Bautista
16 °C
24 °C
Paraguarí
16 °C
25 °C
Ciudad del Este
18 °C
26 °C
Asunción
17 °C
25 °C
Pilar
16 °C
24 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
32 °C
Salto del Guairá
20 °C
28 ºC
Pozo Colorado
20 °C
33 °C
Fuerte Olimpo
23 °C
38 °C
Mariscal Estigarribia
21 °C
35 °C
Se espera un leve descenso de la temperatura durante el fin de semana, con máximas entre 23 y 22 grados y mínimas de 14 a 13 grados en la capital.