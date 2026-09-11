Viernes de tormentas en Paraguay: ¿Cuáles son los 11 departamentos en alerta?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables y chances de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en 11 departamentos de la Región Oriental: San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú y Canindeyú.

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Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana, sábado, y el domingo, aunque estarían limitadas al norte y este del país.

Cálido a fresco

El ambiente se mantiene cálido en Paraguay y hoy los meteorólogos anticipan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 23 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 20 °C 33 °C San Pedro 19 °C 32 °C Caacupé 17 °C 25 °C Villarrica 17 °C 25 °C Coronel Oviedo 17 °C 26 °C Caazapá 16 °C 24 °C Encarnación 15 °C 24 °C San Juan Bautista 16 °C 24 °C Paraguarí 16 °C 25 °C Ciudad del Este 18 °C 26 °C Asunción 17 °C 25 °C Pilar 16 °C 24 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 32 °C Salto del Guairá 20 °C 28 ºC Pozo Colorado 20 °C 33 °C Fuerte Olimpo 23 °C 38 °C Mariscal Estigarribia 21 °C 35 °C

Se espera un leve descenso de la temperatura durante el fin de semana, con máximas entre 23 y 22 grados y mínimas de 14 a 13 grados en la capital.