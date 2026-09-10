Panamá lanza campaña para prevenir el suicidio en la que pide "hablar" a jóvenes y adultos

Este lanzamiento coincide con la conmemoración, cada 10 de septiembre, del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un fenómeno por el que murieron alrededor de 100.760 personas en el continente americano en el 2021, según informó este jueves la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En Panamá, las cifras más actualizadas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), correspondientes al 2024, indican que 161 personas murieron por suicidio en Panamá ese año.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, dijo que la campaña 'Suéltalo' consiste "en mensajes sencillos pero muy poderosos, como hablar importa, escuchar importa y pedir ayuda también", al tiempo que destacó que las instalaciones públicas de salud cuentan con psiquiatras, psicólogos y personal de salud mental disponibles para ayudar a las personas que lo necesitan.

La campaña fue lanzada en las líneas 1 y 2 del Metro de la capital panameña, "ya que diariamente transitan más de 80.000 personas" y en ellas "se han presentado varios intentos de suicidio", destacó el ministro, según un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa).

Un director regional del Minsa, Algis Torres, señaló por su parte que las estadísticas panameñas "reflejan la necesidad de fortalecer las acciones de prevención de la conducta suicida".

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Torres precisó que el 87 % de las víctimas de suicidio en Panamá son hombres y que "existe preocupación especial" en el caso de adolescentes de entre 10 a 18 años.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, de las 161 personas fallecidas por suicidio en el 2024 en Panamá, 142 eran hombres, mientras que cuatro eran menores de entre 10 y 14 años y 15 adolescentes de entre 15 y 19 años.

Un estudio del Lancet Regional Health – Americas, publicado por la OPS en mayo pasado, reveló que la tasa de suicidio de personas con edades entre 10 y 24 años subió un 38 % en las últimas dos décadas, y que los incrementos más rápidos se dieron entre las niñas y en el grupo de 10 a 14 años.

La OPS explicó que varios factores pueden estar asociados con este aumento, incluidos problemas de salud mental - como la depresión y la ansiedad, que aparecen cada vez a edades más tempranas -, el consumo de sustancias, la exposición excesiva a entornos digitales y el ciberacoso, la presión social y el fácil acceso a medios letales.

El continente americano "es la única región de la Organización Mundial de la Salud (OMS)" donde el suicidio "ha aumentado en las últimas dos décadas", sostuvo este jueves la OPS en un comunicado.