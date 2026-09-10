Producción petrolera de Venezuela se estanca en 1,2 millones de barriles diarios en agosto

Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, extrajo en agosto un promedio de 1.201.000 barriles diarios.

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se producían 3,1 millones de bpd.

En lo que va de 2026, la producción ha aumentado un 29,9 %, desde los 924.000 bpd de enero, cuando Estados Unidos, que mantenía un bloqueo a los buques petroleros sancionados que entraran y salieran de Venezuela, capturó a Nicolás Maduro en Caracas.

Desde entonces, el país suramericano se ha abierto a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en medio de una estrecha colaboración con EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, califica la relación como "excelente".

El mismo enero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión extranjera, lo que analistas interpretaron como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno insiste en que se ha firmado medio centenar de acuerdos en petróleo y gas para incorporar nuevas inversiones en más de 70 áreas de hidrocarburos.

El pasado 28 de agosto, Trump y Rodríguez anunciaron un "histórico" acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria del 35 %.

Los 17 campos contemplados en el acuerdo fueron asignados a la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), dirigida por el empresario Alejandro Betancourt, quien ha sido investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Caracas ha dicho que el acuerdo tiene un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles por día.

Pese al crecimiento de la producción, sindicalistas y trabajadores venezolanos de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en su país, donde el sueldo mínimo y la pensión equivalen hoy a 15 centavos de dólar al mes a la tasa oficial.