Una mujer y una niña aparecen muertas en un vehículo en una carretera cerca de Bogotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que los cuerpos fueron encontrados hacia las 20:40 del miércoles (03:40 GMT) cerca del municipio Chipaque, luego de que la autoridad vial alertara a la Policía sobre un vehículo con comportamiento sospechoso.

"A esa hora se pide por parte de la concesión a la policía la inspección por manejo sospechoso y tras las labores de abordaje encuentran, además de los cuerpos, al conductor, quien aparentemente es el asesino de estas mujeres", aseguró el mandatario regional.

Al abordar el automóvil, los agentes encontraron los cuerpos de las dos mujeres y al conductor, identificado como Dionnys Fonseca, de 44 años, quien fue capturado como presunto responsable del doble homicidio.

Medios policiales confirmaron a EFE que el hombre era exmilitar.

Las primeras versiones indican que los homicidios ocurrieron el pasado 7 de septiembre en la localidad bogotana de Usme, en el sur de la ciudad.