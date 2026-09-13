Ecuador registra un sismo de magnitud 3,3 en el sur del país

Según el Instituto Geofísico, el sismo tuvo lugar a las 02:52 hora local (7:52 GMT), a 3,04 grados de latitud sur y a 79,03 grados de latitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 86 kilómetros y a 16,22 kilómetros de la ciudad andina de Cuenca, capital de la provincia de Azuay.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.