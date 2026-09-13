La marca mexicana Campillo lanza una colección alegre y arriesgada en Nueva York

Titulada 'In medias res', la colección incluyó numerosas referencias a la cultura charra en torno a los caballos, como adornos que asemejaban pelo de crin, riendas y chaparreras, así como detalles de plumas, y destacaron los conjuntos de sastrería; de pantalón largo y top corto, y de 'shorts' combinados con blusas.

"La colección está inspirada en el concepto latín de 'In medias res', que habla de una cosa que se vuelve un objeto a través de un proceso, con la intención nostálgica de congelar momentos que eran preciados para mí, que consideraba bonitos", explicó el diseñador tras concluir su quinto desfile en la cita neoyorquina.

Campillo señaló que también buscaba congelar momentos "como cuando cae una camisa abajo de un hombro", creando composiciones a través de los "drapeados" en prendas de estética delicada, y consideró que se trata de una "colección más alegre" que las anteriores, fruto también de la evolución de su carrera.

En ese sentido, la paleta de colores viró hacia prendas de tonos vivos en naranja, rosa o rojo combinados con otras neutras o formando conjuntos completos; textiles de acabados brillantes y accesorios con un gran protagonismo, desde botas con crin hasta cinturones con hebilla pasando por boas de plumas.

La alegría descrita por el artista se notó en otros aspectos del 'show', como la actitud de los modelos, que miraban hacia el público, sonreían, saludaban o lanzaban algún beso, y la música, que fusionaba el regional mexicano, la cumbia y la electrónica.

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"Campillo, como marca, se puede permitir tomar un poco más de riesgos y cambiar un poco la dirección para seguirnos renovando y para, sobre todo, poder expandir el universo de la marca", sostuvo el modisto, que saltó al escaparate global tras convertirse en el primer mexicano semifinalista del premio LVMH en 2024.

El diseñador se anotó un tanto en el reciente Mundial de Fútbol al vestir al cantante Burna Boy durante su actuación en la ceremonia de apertura en Ciudad de México, y con él han contado otras figuras de la música para actuaciones y ocasiones especiales, como Maluma, BTS, Shaboozey, Grupo Frontera o Ca7riel y Paco Amoroso.

La popularidad de Campillo se hizo patente en el desfile, al que asistieron la actriz Danna y miembros de las bandas musicales Fuerza Regida y 'Yahritza y su esencia', entre otras celebridades, y que tuvo un escenario espectacular con el perfil de la Gran Manzana de fondo: el helipuerto de Wall Street, que se adentra en el río Este.

La marca, que crea sus prendas en México con énfasis en las condiciones justas de trabajo, los materiales sostenibles y la artesanía, busca generar un "impacto positivo en la sociedad" y ser una "alternativa consciente", indica su página web.

Posteriormente, y mientras los invitados lo felicitaban y pedían fotos, el diseñador expresó con humildad estar muy "agradecido" con su trayectoria y aseguró que quiere "concentrarse" en las decisiones diarias, pero concedió: "Con cada colección me empiezo a sentir un poco más seguro y bueno. ¿Creo que eso se ve en la ropa, no?".